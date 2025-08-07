Фонсека после выхода во 2-й круг в Цинциннати: «Я очень рад тому, как я верил в себя с начала матча и до конца»

Жоао Фонсека прокомментировал выход во второй круг «Мастесра» в Цинциннати.

Он победил Бу Юнчаокете (4:6, 6:2, 7:5).

– В первом круге играть всегда немного нервно. Сегодня в первом сете я часто не мог попасть в корт. У меня были некоторые проблемы. Но после этого я нашел свою игру. Я сделал брейк в начале второго сета и стал чувствовать себя получше. В третьем сете у меня появилась возможность при счете 5:5, и я ей воспользовался. Я очень рад тому, как я верил [в себя] с начала матча и до конца.

– Когда вы сделали брейк при счете 5:5, вы показали на голову. Это сильный характер. Что вы себе сказали?

– Мне было очень тяжело. Я много ошибался. Сегодня я чувствовал себя не лучшим образом. Я оставался в игре, верил, что смогу найти возможность – и она появилась, счет стало ровно. Он ошибся на простом мяче, а я хорошо сыграл на приеме. Я рад тому, как держался. Мы продолжаем работать, – сказал бразилец в интервью на корте.

