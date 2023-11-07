Кубок Билли Джин Кинг. Групповой этап. Словения обыграла Австралию

В Севилье проходит финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг.

В первый день Словения победила Австралию, Швейцария играет с Чехией.

По итогам группового этапа в полуфинал выйдут победительницы четырех групп.

Кубок Билли Джин Кинг

Севилья, Испания

7 – 12 ноября 2023

Крытые корты, хард

Групповой этап

Группа А

Команда Швейцария Чехия США Баланс Швейцария x Чехия x США x

Швейцария – Чехия – 3:0



Группа B

Команды Словения Австралия Казахстан Баланс Словения x W 1:0 Австралия L x 0:1 Казахстан x

Австралия – Словения – 0:1



Кайя Юван (Словения) – Айла Томлянович (Австралия) – 6:4, 6:1

Тамара Зиданшек (Словения) – Дарья Сэвилл (Австралия) – 6:1, 6:4

Кимберли Биррелл/ Дарья Сэвилл (Австралия) – Кайя Юван/ Тамара Зиданшек (Словения)

Группа C

Команды Испания Канада Польша Баланс Испания x Канада x Польша x

Группа D

Команды Франция Италия Германия Баланс Франция x Италия x Германия x

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе