Кубок Билли Джин Кинг. Групповой этап. Словения обыграла Австралию

Теги Кубок Билли Джин Кинг WTA ITF Теннис

В Севилье проходит финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг.

В первый день Словения победила Австралию, Швейцария играет с Чехией.

По итогам группового этапа в полуфинал выйдут победительницы четырех групп.

Кубок Билли Джин Кинг

Севилья, Испания

7 – 12 ноября 2023

Крытые корты, хард

Групповой этап

Группа А

 

Команда  Швейцария Чехия США Баланс
Швейцария x      
Чехия   x    
США     x  

 

Швейцария – Чехия – 3:0

 

 

Группа B

 

Команды  Словения Австралия Казахстан Баланс
Словения x W   1:0
Австралия L x   0:1
Казахстан     x  

 

Австралия – Словения – 0:1

Кайя Юван (Словения) – Айла Томлянович (Австралия) – 6:4, 6:1

Тамара Зиданшек (Словения) – Дарья Сэвилл (Австралия) – 6:1, 6:4

Кимберли Биррелл/ Дарья Сэвилл (Австралия) – Кайя Юван/ Тамара Зиданшек (Словения)

 

  

Группа C

 

Команды  Испания  Канада  Польша Баланс
Испания x      
Канада   x    
 Польша     x  

 

Группа D

 

Команды Франция  Италия  Германия  Баланс
Франция x      
Италия    x    
 Германия     x  

 

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Букинист
Где узнать составы команд?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий