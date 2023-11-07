Кубок Билли Джин Кинг. Групповой этап. Словения обыграла Австралию
В Севилье проходит финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг.
В первый день Словения победила Австралию, Швейцария играет с Чехией.
По итогам группового этапа в полуфинал выйдут победительницы четырех групп.
Кубок Билли Джин Кинг
Севилья, Испания
7 – 12 ноября 2023
Крытые корты, хард
Групповой этап
Группа А
|Команда
|Швейцария
|Чехия
|США
|Баланс
|Швейцария
|x
|Чехия
|x
|США
|x
Швейцария – Чехия – 3:0
Группа B
|Команды
|Словения
|Австралия
|Казахстан
|Баланс
|Словения
|x
|W
|1:0
|Австралия
|L
|x
|0:1
|Казахстан
|x
Австралия – Словения – 0:1
Кайя Юван (Словения) – Айла Томлянович (Австралия) – 6:4, 6:1
Тамара Зиданшек (Словения) – Дарья Сэвилл (Австралия) – 6:1, 6:4
Кимберли Биррелл/ Дарья Сэвилл (Австралия) – Кайя Юван/ Тамара Зиданшек (Словения)
Группа C
|Команды
|Испания
|Канада
|Польша
|Баланс
|Испания
|x
|Канада
|x
|Польша
|x
Группа D
|Команды
|Франция
|Италия
|Германия
|Баланс
|Франция
|x
|Италия
|x
|Германия
|x
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