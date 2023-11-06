Пегула станет первой теннисисткой, которая сыграет со всей топ-4 на одном турнире

Пятая ракетка мира и вторая ракетка мира разыграют титул на итоговом турнире .

После того, как Швентек вышла в финал, Пегула станет первой теннисисткой в истории, которая в рамках одного турнира встретится со всей топ-4.

На групповом этапе американка обыграла №1 и №4 , а в полуфинале – №3 .

В матчах со Швентек она уступает 3:5.

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