София (ATP). Котов стартует матчем против Лазарова и может выйти на Баеса, Попырин сыграет с Баутиста-Агутом

Стала известна сетка турнира ATP в Софии, который пройдет на следующей неделе.

Павел Котов в первом круге сыграет с Александаром Лазаровым (WC), а в случае победы выйдет на четвертого сеяного Себастьяна Баеса.

Лоренцо Музетти (1) начнет со второго раунда, где сыграет с Джеком Дрэйпером или Максимилианом Мартерером.

Алексей Попырин (5) встретится с Роберто Баутиста-Агутом.

Полностью сетка здесь.