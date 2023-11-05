София (ATP). Котов стартует матчем против Лазарова и может выйти на Баеса, Попырин сыграет с Баутиста-Агутом

Теги ATP Роберто Баутиста-Агут Sofia Open Алексей Попырин Лоренцо Музетти Павел Котов Себастьян Баес Теннис

Стала известна сетка турнира ATP в Софии, который пройдет на следующей неделе.

Павел Котов в первом круге сыграет с Александаром Лазаровым (WC), а в случае победы выйдет на четвертого сеяного  Себастьяна Баеса.

Лоренцо Музетти (1) начнет со второго раунда, где сыграет с Джеком Дрэйпером или Максимилианом Мартерером.

Алексей Попырин (5) встретится с Роберто Баутиста-Агутом.

Полностью сетка здесь.

1 комментарий

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Егор Горчагов
Паша то молодец, 3 гола уже забил!
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