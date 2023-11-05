София (ATP). Котов стартует матчем против Лазарова и может выйти на Баеса, Попырин сыграет с Баутиста-Агутом
Стала известна сетка турнира ATP в Софии, который пройдет на следующей неделе.
Павел Котов в первом круге сыграет с Александаром Лазаровым (WC), а в случае победы выйдет на четвертого сеяного Себастьяна Баеса.
Лоренцо Музетти (1) начнет со второго раунда, где сыграет с Джеком Дрэйпером или Максимилианом Мартерером.
Алексей Попырин (5) встретится с Роберто Баутиста-Агутом.
Полностью сетка здесь.
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