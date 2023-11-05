Пегула перед финалом итогового: «Не считаю себя фавориткой – обе девочки стоят выше меня в рейтинге»

Джессика Пегула прокомментировала выход в финал итогового турнира WTA.

В Канкуне она пока не проиграла ни сета, а в полуфинале разгромила чемпионку US Open Коко Гауфф – 6:2, 6:1.

«Мне удалось собраться в конце года. Перед этим турниром я хорошо перегруппировалась. В прошлом году было неприятно уезжать с итогового, проиграв все матчи. Рада, что изменила ситуацию. И сейчас я уверена в себе перед финалом.

Я не считаю себя фавориткой – обе девочки стоят выше меня в рейтинге ( сыграет с победительницей матча между №1 и №2 – Sports.ru). Наверное, я буду темной лошадкой – хоть и играю отлично».

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