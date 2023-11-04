Швентек об итоговом: «В прошлом году я очень гордилась просто выходом из группы. В этот раз мне кажется, что все только начинается. Я усвоила урок»

Теги WTA WTA Finals Арина Соболенко Ига Швентек Теннис

Ига Швентек поделилась ожиданиями от полуфинала итогового против Арины Соболенко.

В 2022-м они встретились на этой же стадии, и победила белоруска.

«Посмотрим, какие будут условия. С Ариной всегда нелегко. Я просто сделаю все, что в моих силах, сосредоточусь на себе и на том, что хочу показать на корте. Наши матчи обычно захватывающие и очень тяжелые психологически и физически. Я буду готова, а там посмотрим, какой будет ветер и что произойдет на корте.

Я использую опыт участия в итоговом. В прошлом году, когда я вышла из группы, мне казалось, что турнир почти закончился, и я очень гордилась уже просто выходом из группы. В этот раз мне кажется, что все только начинается. Так что ощущения немного другие, и, конечно, я усвоила урок.

Условия здесь настолько тяжелые, что обычно приходится сосредоточиться только на них. Тактически я тоже подготовлюсь. Мы знаем игру друг друга. Мы знаем, что нас ждет. Но в то же время нам нужно что-то придумать, потому что мы играли друг с другом уже столько раз. Так что посмотрим».

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