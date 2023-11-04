Соболенко о матче со Швентек на итоговом: «Я очень хотела сыграть с ней еще на US Open, чтобы определить, кто №1 в мире»

Арина Соболенко рада, что сыграет с Игой Швентек в полуфинале итогового турнира.

«Как я уже говорила на US Open, мне не хотелось, чтобы она проиграла тот матч. Я очень хотела с ней сыграть, чтобы определить, кто №1 в мире. Я это говорила, и теперь есть вероятность, что мы будем играть за первое место. Я с удовольствием сыграю с Игой. Это просто невероятный матч. Я надеюсь, что будут полные трибуны. И что они продолжат кричать «Соболенко» (улыбается)».

Если победит Соболенко, она закончит год первой ракеткой мира. Если победит Швентек, то для возвращения на первую строчку ей нужно выиграть в Канкуне титул.

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