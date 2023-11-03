Димитров о Большой тройке: «Я со всеми ними играл и всех побеждал. Конечно, они побеждали меня в 10 раз больше»

Григор Димитров ответил, не жалеет ли, что его карьера пришлась на эпоху Большой тройки

«Знаете что? Я очень рад, что жил в эту эпоху. Я со всеми ними играл и всех побеждал. Конечно, они побеждали меня в 10 раз больше, но я все равно стал частью этой группы в истории тенниса, и это были одни из самых прекрасных лет в истории нашего спорта. Мне повезло, что я жил в один из лучших периодов в истории тенниса».

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