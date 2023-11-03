Димитров о Большой тройке: «Я со всеми ними играл и всех побеждал. Конечно, они побеждали меня в 10 раз больше»

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Григор Димитров Теннис

Григор Димитров ответил, не жалеет ли, что его карьера пришлась на эпоху Большой тройки

«Знаете что? Я очень рад, что жил в эту эпоху. Я со всеми ними играл и всех побеждал. Конечно, они побеждали меня в 10 раз больше, но я все равно стал частью этой группы в истории тенниса, и это были одни из самых прекрасных лет в истории нашего спорта. Мне повезло, что я жил в один из лучших периодов в истории тенниса».

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7 комментариев

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Зорькин
По разу всех побеждал.
1-14 (против Рафы), 1-11 (против Новака) и 1-7 (против Феда).
+6
0
+6
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Plamen
Хорошо сказал, молодец!
+4
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Великий Алонсо
Тсонга намного круче, он всех их побеждал и минимум по 3 раза.
+3
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+3
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Алексей Курылев
Ответ Зорькин
По разу всех побеждал. 1-14 (против Рафы), 1-11 (против Новака) и 1-7 (против Феда).
Правду сказал. А это самое важное.
+3
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+3
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Guillermo
А ещё с Машей Шараповой есть что вспомнить
+1
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gabyov
Ответ Зорькин
По разу всех побеждал. 1-14 (против Рафы), 1-11 (против Новака) и 1-7 (против Феда).
Победи каждого по разу ))) чтобы так легко обесценивать достижение хорошего спортсмена, которому биги реально просто не оставили места во время его физического рассвета
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+1
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Dym86
Ответ Guillermo
А ещё с Машей Шараповой есть что вспомнить
И с Сереной есть что вспомнить. То есть может сказать "я рад что **** лучшее в истории нашего спорта"
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