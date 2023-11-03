Димитров о победе над Хуркачем: «Я как будто превратился в знак «стоп»

Теги ATP Григор Димитров Rolex Paris Masters Хуберт Хуркач Теннис

Григор Димитров прокомментировал выход в полуфинал в Париже.

Он обыграл Хуберта Хуркача – 6:1, 4:6, 6:4.

«Я как будто превратился в знак «стоп». В какой-то момент он начал разрывать подачей. Я знал, чего от него ожидать, но не был уверен, что сделаю брейк. После пятого или шестого гейма во втором сете я уже гадал – но все время ошибался.

Мне нужно было оставаться очень сосредоточенным и что-то делать при каждой возможности войти в розыгрыш. Несколько розыгрышей сегодня сыграли огромную роль».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий