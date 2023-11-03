Димитров о победе над Хуркачем: «Я как будто превратился в знак «стоп»

Григор Димитров прокомментировал выход в полуфинал в Париже.

Он обыграл Хуберта Хуркача – 6:1, 4:6, 6:4.

«Я как будто превратился в знак «стоп». В какой-то момент он начал разрывать подачей. Я знал, чего от него ожидать, но не был уверен, что сделаю брейк. После пятого или шестого гейма во втором сете я уже гадал – но все время ошибался.

Мне нужно было оставаться очень сосредоточенным и что-то делать при каждой возможности войти в розыгрыш. Несколько розыгрышей сегодня сыграли огромную роль».

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