Джокович о зрителях в Париже: «Когда я попросил их еще сильнее погудеть, то потом выиграл восемь очков подряд»
Новак Джокович прокомментировал конфликт со зрителями в Париже.
По ходу матча с Тэллоном Грикспором зрители гудели в его адрес, и в какой-то момент он просил их делать это громче.
«Когда я попросил еще сильнее погудеть, то потом выиграл восемь очков подряд. Я не провоцировал зрителей, но вот так вышло.
Можно ли назвать парижских болельщиков особенными? Это хорошее слово. Они особенные».
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Новак же так показывает свою силу, он смеется над толпой и владеет ею.
Джок умеет играть и ВЫИГРЫВАТЬ в атмосфере ненависти - один Уим 2019 чего стоит)))
А Даньке учиться надо - не губы дуть, средний палец пихать, капрризничать и обзываться, а генерировать силу из любых эмоций, хоть положительных, хоть отрицательных.. Джок потому и велик, что умеет это делать, за счет невероятной психологической устойчивости. Именно поэтому он и выиграл столько, сколько выиграл!