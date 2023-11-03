Джокович о зрителях в Париже: «Когда я попросил их еще сильнее погудеть, то потом выиграл восемь очков подряд»

Новак Джокович прокомментировал конфликт со зрителями в Париже.

По ходу матча с Тэллоном Грикспором зрители гудели в его адрес, и в какой-то момент он просил их делать это громче.

«Когда я попросил еще сильнее погудеть, то потом выиграл восемь очков подряд. Я не провоцировал зрителей, но вот так вышло.

Можно ли назвать парижских болельщиков особенными? Это хорошее слово. Они особенные».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе