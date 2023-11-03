Джокович о зрителях в Париже: «Когда я попросил их еще сильнее погудеть, то потом выиграл восемь очков подряд»

Теги Новак Джокович болельщики ATP Rolex Paris Masters Теннис

Новак Джокович прокомментировал конфликт со зрителями в Париже.

По ходу матча с Тэллоном Грикспором зрители гудели в его адрес, и в какой-то момент он просил их делать это громче.

«Когда я попросил еще сильнее погудеть, то потом выиграл восемь очков подряд. Я не провоцировал зрителей, но вот так вышло.

Можно ли назвать парижских болельщиков особенными? Это хорошее слово. Они особенные».

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6 комментариев

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Юрий Шептухин
Ответ Товарищ Майор.
Новак Даниила косплеит)
Да, нет у Новака всё гораздо круче и без всяких истерик и соплей. Тут скорее Медведеву поучиться троллить с достоинством.
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Lanapiano
Ответ Товарищ Майор.
Новак Даниила косплеит)
Даня так показывает свою слабость, и иногда это выглядит как поведение обиженного ребенка.
Новак же так показывает свою силу, он смеется над толпой и владеет ею.
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Nikolay Ryabchikov
Ответ Achilles 21
не владеет он ни какой толпой
Вчера овладел и удовлетворил.
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Ночная Фурия
Ответ Товарищ Майор.
Новак Даниила косплеит)
Кто кого еще косплеит)))
Джок умеет играть и ВЫИГРЫВАТЬ в атмосфере ненависти - один Уим 2019 чего стоит)))
А Даньке учиться надо - не губы дуть, средний палец пихать, капрризничать и обзываться, а генерировать силу из любых эмоций, хоть положительных, хоть отрицательных.. Джок потому и велик, что умеет это делать, за счет невероятной психологической устойчивости. Именно поэтому он и выиграл столько, сколько выиграл!
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