Циципас одержал 50-ю победу в сезоне и 20-й раз вышел в четвертьфинал «Мастерса»

Теги ATP Rolex Paris Masters Александр Зверев Стефанос Циципас Теннис

Шестая ракетка мира Стефанос Циципас в Риме обыграл №9 Александра Зверева – 7:6(2), 6:4. Он впервые в сезоне прошел соперника из топ-10.

Циципас 20-й раз вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс». Он 14 раз выходил в полуфинал, шесть раз – в финал и дважды брал титул.

Грек стал пятым действующим игроком после Новака ДжоковичаРафаэля Надаля, Энди Маррея и Зверева, выигравшим 50 и более матчей в четырех и более сезонах.

Теперь Циципас встретится с Кареном Хачановым (6:1 в личных встречах).

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1 комментарий

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Tanchita1
Циципас воспрял к концу сезона.
В ближайшем матче я за Карена)
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