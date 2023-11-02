Циципас одержал 50-ю победу в сезоне и 20-й раз вышел в четвертьфинал «Мастерса»
Шестая ракетка мира Стефанос Циципас в Риме обыграл №9 Александра Зверева – 7:6(2), 6:4. Он впервые в сезоне прошел соперника из топ-10.
Циципас 20-й раз вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс». Он 14 раз выходил в полуфинал, шесть раз – в финал и дважды брал титул.
Грек стал пятым действующим игроком после Новака Джоковича, Рафаэля Надаля, Энди Маррея и Зверева, выигравшим 50 и более матчей в четырех и более сезонах.
Теперь Циципас встретится с Кареном Хачановым (6:1 в личных встречах).
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В ближайшем матче я за Карена)