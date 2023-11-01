Саккари о матче с Рыбакиной после разгрома от Соболенко: «Я очень нервничала. Наверное, в голове засел прошлый результат, но я преодолела этот страх»

Теги WTA WTA Finals Мария Саккари Елена Рыбакина Теннис

Мария Саккари преодолела страх во втором матче на итоговом турнире.

В понедельник она уступила Арине Соболенко со счетом 0:6, 1:6, во вторник – Елене Рыбакиной со счетом 0:6, 7:6(4), 6:7(2).

«Я была очень напряжена, очень нервничала. Наверное, в голове засел результат прошлого матча. Сегодня моя главная победа в том, что на корте я преодолела этот страх. Я была в нескольких очках от того, чтобы, возможно, выиграть этот матч.

Я думала, что вылечу, так и не сыграв на хорошем уровне, и закончу сезон не лучшим образом. Но сегодня я выступила обнадеживающе. Одна часть меня говорила, что я не смогу. У меня внутри боролись две сущности. Я рада, что удалось это преодолеть, потому что было бы очень, очень тяжело, если бы я легко проиграла два матча. Для меня это главная победа в сегодняшнем матче. Все могло сложиться ужасно, но я была очень близка к победе».

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1 комментарий

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hrjushechka
Хорошо Мария играла второй и третий сет. Вот только тай-брейк не сложился у нее в третьем сете. Да и то, не по ее вине. Лена второй и третий мяч на подаче Маши так мощно и точно кроссом в левый угол запулила, что принять было невозможно. А проигрывая три-ноль пошли уже нервы.
А вот немного раньше был счет 15-40 на подаче Лены. Лена на волоске от проигрыша была.
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