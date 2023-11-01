Джессика Пегула: «Люди не считают, что у меня сильные удары. Не знаю, почему так говорят»

Теги WTA Джессика Пегула Арина Соболенко Теннис

Джессика Пегула считает, что окружающие недооценивают силу ее ударов.

«Я бью очень сильно! Люди, например, комментаторы, похоже, не считают, что у меня сильные удары... Нет, серьезно! (Смеется.) Не знаю, почему так говорят. Думаю, дело в том, что выглядит, будто это не так. Я бью более плоско, не так мощно, как Арина, но все равно сильно! Я этого не понимаю...

Я не стону, не супернакачанная, поэтому кажется, что это не так... Но я бью очень сильно!»

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4 комментария

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Aryna Lapko
Ладно, убедила) будем считать, что у тебя сильные удары)
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AFP1
У Джессики отличные защитные удары! Это могу точно сказать !
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nicckk
потому что у тебя не сильные удары
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dedpihto59
Смотря с кем сравнивать у Джоковича посильней будут😀‼️
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