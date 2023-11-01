Джессика Пегула: «Люди не считают, что у меня сильные удары. Не знаю, почему так говорят»

Джессика Пегула считает, что окружающие недооценивают силу ее ударов.

«Я бью очень сильно! Люди, например, комментаторы, похоже, не считают, что у меня сильные удары... Нет, серьезно! (Смеется.) Не знаю, почему так говорят. Думаю, дело в том, что выглядит, будто это не так. Я бью более плоско, не так мощно, как Арина, но все равно сильно! Я этого не понимаю...

Я не стону, не супернакачанная, поэтому кажется, что это не так... Но я бью очень сильно!»

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