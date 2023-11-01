Соболенко после поражения от Пегулы на итоговом: «Корт здесь как кожаный. Никогда не знаешь, что произойдет»

Теги WTA Джессика Пегула WTA Finals Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко прокомментировала поражение от Джессики Пегулы на итоговом.

Она проиграла ей 4:6, 3:6 во втором раунде группового этапа.

«Этот корт ей идеально подходит. Отскок очень низкий – и она намного комфортнее чувствует себя в таких условиях.

Корт здесь как кожаный. Никогда не знаешь, что произойдет – помогут ли тебе эти отскоки или сыграют против тебя. Сегодня все сложилось не в мою пользу.

Но ничего, у меня еще есть шанс выйти из группы. Стараюсь оставаться сильной и мотивированной».

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