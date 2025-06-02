Музетти впервые вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Лоренцо Музетти стал четвертьфиналистом «Ролан Гаррос».

Седьмая ракетка мира обыграл №10 Хольгера Руне (7:5, 3:6, 6:3, 6:2) и сократил отставание в личных встречах (1:2).

Для Музетти это первая победа над соперником из топ-10 на турнире «Большого шлема» (при пяти поражениях). Его баланс против топ-10 в целом стал 13:28.

Также он впервые вышел в четвертьфинал на «Ролан Гаррос » и второй раз на ТБШ в целом. В прошлом году он добрался до полуфинала «Уимблдона».

Теперь он поборется с Фрэнсисом Тиафу. Счет в личных встречах на уровне ATP 3:2 в пользу американца.