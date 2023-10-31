Оже-Альяссим о негативных комментариях: «У меня есть гордость, и я хочу, чтобы за меня говорила ракетка»

Феликс Оже-Альяссим рассказал о негативных комментариях.

По ходу сезона у него были серии из пяти и четырех поражений, но на прошлой неделе он взял титул в Базеле.

«Год был тяжелым. Комментарии не всегда были позитивными.

А я хочу уважения, борюсь за него. У меня есть гордость, и я хочу, чтобы за меня говорила ракетка.

Но в какой-то момент хочется напомнить людям, что ты никуда не делся, хорошо играешь. И мне наконец удалось подтвердить это на корте».