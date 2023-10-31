Хольгер Руне: «Чем спокойнее обстановка вокруг теннисиста, тем лучше он выступает, а если наоборот, тем сложнее сохранять концентрацию»

Хольгер Руне поделился ожиданиями от защиты титула на «Мастерсе» в Париже.

«Нас ждет хорошая битва. Последний рывок в этом сезоне. Я готов выложиться по полной, а потом готовиться к новому сезону.

Работа с Борисом пока идет отлично, и ее видно на корте. Мы внесли некоторые коррективы, чтобы вернуться в борьбу. И думаю, я был готов к этим небольшим переменам. В Базеле я показал более качественный теннис и здорово боролся. Разумеется, я пока не вышел на свой лучший уровень, но точно набираю обороты.

Я думаю, чем спокойнее обстановка вокруг теннисиста или спортсмена, тем лучше он выступает, а если наоборот, тем сложнее сохранять концентрацию. Мне было очень трудно быть лучшей версией себя, а это плохо для любого спортсмена».

Сейчас Руне один из претендентов на последние три места на итоговом турнире в Турине. В 2022-м он был первым запасным.

«В прошлом году было здорово стать запасным, но я этого вообще не ожидал. Перед последними тремя турнирами я и близко к этому не был, так что я сделал большой рывок. И вдруг оказалось, что возможно туда попасть. Но во время турнира [в Париже] я об этом и не думал, потому что каждый матч играл с парнями из топ-10.

У меня получилось, и сейчас я стараюсь делать то же самое, не пытаться и не стремиться квалифицироваться, а просто делать на корте все, что в моих силах, и надеяться, что справлюсь».

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