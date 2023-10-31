Топ-теннисистки направили WTA письмо с требованиями. На встрече с руководством они не получили содержательных ответов на претензии (The Athletic)

, , , и еще около 20 игроков обратились к WTA с требованиями, сообщает The Athletic.

В трехстраничном письме, отправленном 5 октября, есть следующие требования:

гарантированная оплата труда;

равные призовые с мужчинами;

компенсации в случае травм или декрета;

расширенная программа пособий и льгот для ухода за детьми;

гибкое расписание турниров, более комфортное физически и психологически, чем сейчас;

наличие в Совете игроков WTA представителя независимой организации .

Кроме того, сообщается, что отдельное письмо руководству WTA отправила .

Теннисистки не получили письменного ответа, хотя просили дать его к 13 октября. Вместо этого им предложили две встречи с главой WTA Стивом Саймоном и другими руководителями туров – 16 октября в Пекине и 26 октября в Канкуне, где проходит итоговый турнир. По информации The Athletic, на этих встречах игроки тоже не получили содержательных ответов.

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