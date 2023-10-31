Топ-теннисистки направили WTA письмо с требованиями. На встрече с руководством они не получили содержательных ответов на претензии (The Athletic)
Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Маркета Вондроушова, Онс Жабер и еще около 20 игроков обратились к WTA с требованиями, сообщает The Athletic.
В трехстраничном письме, отправленном 5 октября, есть следующие требования:
- гарантированная оплата труда;
- равные призовые с мужчинами;
- компенсации в случае травм или декрета;
- расширенная программа пособий и льгот для ухода за детьми;
- гибкое расписание турниров, более комфортное физически и психологически, чем сейчас;
- наличие в Совете игроков WTA представителя независимой организации PTPA.
Кроме того, сообщается, что отдельное письмо руководству WTA отправила Ига Швентек.
Теннисистки не получили письменного ответа, хотя просили дать его к 13 октября. Вместо этого им предложили две встречи с главой WTA Стивом Саймоном и другими руководителями туров – 16 октября в Пекине и 26 октября в Канкуне, где проходит итоговый турнир. По информации The Athletic, на этих встречах игроки тоже не получили содержательных ответов.
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