Топ-теннисистки направили WTA письмо с требованиями. На встрече с руководством они не получили содержательных ответов на претензии (The Athletic)

Теги WTA Онс Жабер Маркета Вондроушова Арина Соболенко Елена Рыбакина Ига Швентек PTPA Теннис

Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Маркета Вондроушова, Онс Жабер и еще около 20 игроков обратились к WTA с требованиями, сообщает The Athletic.

В трехстраничном письме, отправленном 5 октября, есть следующие требования:

  • гарантированная оплата труда;
  • равные призовые с мужчинами;
  • компенсации в случае травм или декрета;
  • расширенная программа пособий и льгот для ухода за детьми;
  • гибкое расписание турниров, более комфортное физически и психологически, чем сейчас;
  • наличие в Совете игроков WTA представителя независимой организации PTPA.

Кроме того, сообщается, что отдельное письмо руководству WTA отправила Ига Швентек.

Теннисистки не получили письменного ответа, хотя просили дать его к 13 октября. Вместо этого им предложили две встречи с главой WTA Стивом Саймоном и другими руководителями туров – 16 октября в Пекине и 26 октября в Канкуне, где проходит итоговый турнир. По информации The Athletic, на этих встречах игроки тоже не получили содержательных ответов.

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10 комментариев

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Groove
А за чей счёт они требуют равных призовых? На шлемах и совместных турнирах вроде везде и так поровну. Чисто женские турниры не в состоянии сгенерировать достаточно денег для призовых на уровне АТП турниров аналогичной категории. Ситуация с итоговым который вта организует за свой счёт показательна.
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Никита Волк
Гибкое расписание, меньше напряга, деньги, деньги, деньги и еще деньги.
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Stas Salesov
Слишком многого хотят, надо быть разумнее или сменить сферу деятельности. (Орина, подумай об этом!)
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Gunners Dream
ну, декрет допустим, но почему тур вам должен платить за травмы, а тем более еще и за уход за детьми отдельно от декрета, еще и "расширенной программой"? вам это самое в фантик вам не завернуть? хохо не хуху? обнаглели совсем девки. насчет Поспишила в ВТА забудьте, он уже пытался в АТР права покачать, его бесцеременно заткнули, вытурили с совещания, мальчик даже плакал. в ВТА его ждет тоже самое.
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<<Amstel Trigun>>
Ответ Никита Волк
3 и 4 требования лучшие тут, зачем вообще играть и напрягаться, если можно забеременеть и получать деньги сидя дома?
Вы не поверите, но это называется декрет, и ещё больше удивитесь когда узнаете, что в декрет могут ходить только женщина, но и внезапно, мужчина)))
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<<Amstel Trigun>>
Ответ Gunners Dream
ну, декрет допустим, но почему тур вам должен платить за травмы, а тем более еще и за уход за детьми отдельно от декрета, еще и "расширенной программой"? вам это самое в фантик вам не завернуть? хохо не хуху? обнаглели совсем девки. насчет Поспишила в ВТА забудьте, он уже пытался в АТР права покачать, его бесцеременно заткнули, вытурили с совещания, мальчик даже плакал. в ВТА его ждет тоже самое.
Я так понимаю, это некий аналог производственной травмы. Что в принципе логично, ведь если теннисист получает травму кисти или плеча из за плохих мячей или травмируется из за плохого корта, то почему бы ВТА не оплатить лечение, хотя бы не на прямую, а через страховку?
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Stas Salesov
Думаю, у Швентек было более адекватное письмо, потому не присоединилась к первой группе)
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Никита Волк
3 и 4 требования лучшие тут, зачем вообще играть и напрягаться, если можно забеременеть и получать деньги сидя дома?
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Gunners Dream
Ответ <<Amstel Trigun>>
Я так понимаю, это некий аналог производственной травмы. Что в принципе логично, ведь если теннисист получает травму кисти или плеча из за плохих мячей или травмируется из за плохого корта, то почему бы ВТА не оплатить лечение, хотя бы не на прямую, а через страховку?
тогда пускай сначала определятся все вместе, а не как лебедь, рак и щука. а то Швентек корты и мячи разные совсем не мешают, она сама просила мужскими мячами играть, если кто не помнит. а условной Вандрушевой, или Рыбакиной, после поражения особенно, им теперь корт помешал, видите ли. "когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет". тем более что прислушиваются в туре вовсе не к Рыбакиной, которую после победы на Уиме, в Цинци поставили на четвертый корт к черту на рога и начхать хотели, или в три часа ночи с Касатиком "наслаждается" на кортах когда давно спать пора.
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Любовь Васильева
Ответ <<Amstel Trigun>>
Я так понимаю, это некий аналог производственной травмы. Что в принципе логично, ведь если теннисист получает травму кисти или плеча из за плохих мячей или травмируется из за плохого корта, то почему бы ВТА не оплатить лечение, хотя бы не на прямую, а через страховку?
не хотела писать,ноэмоции переполняют;что касается "производственных травм" - нужно еще доказать,что травма получена вследствие использования некачественного инвентаря,а не плохой подготовки игрока,индивидуальных особенностей организма,профессиональный спорт - это бизнес,конечно,ВТА смотрит на прибыль от игр и турникров, если в АТР даже на четвертьфиналы приходит публика,почти стадион,то в ВТА последние годы без слез смотреть нельзя,если сегодня выиграла,то завтра,скорее всего, проиграет,никакой стабильности, во время матчей топовые тенниссистки лупят то в аут,то в сетку,за мячом бегать не хотят,а чего надрываться, сейчас начался итоговый турнир,на котором полупустой стадион, ведь здесь лучшие из лучших,а на деле,можно было ограничиться четырьмя спортсменками,которые доставили бы удовольствие публике,ну кто пойдет смотреть Жабер,провожающую тоскливым взглядом пролетающий мяч,да она травмированная,но снимись,дай шанс другой тенниссистке,но как же,а деньги за участие?Теннисс -один из самых высокооплачиваемых видов спорта, вознаграждение игроков должно исходить из их вклада в зрелищность,техническую сложность показанной игры на турнире,а на деле,мы видим упадок женского тенниса,девочки много времени уделяют побочной деятельности,которая,кстати,тоже благодаря теннису,вспомним Возняцки,которая не имея больших способностей,смогла достич верншин спорта,или Надаль,который,после выигранного матча пошел и еще 40 минут тренировался,отрабатывал те моменты,которые ему не понравились в его игре,е сейчас все зациклены на деньгах,а о том,что они-то и должны своей игрой принести эти деньги в ВТА,тогда и можно будет говорить о соответствии участия и оплаты,хотя,по-моему,игроки,проигравшие на итогов с "баранкой"не имеют морального права получать 200000 долларов за участие в турнире,грустно все это...
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