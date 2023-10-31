Тим отыграл у Вавринки матчбол в первом круге в Париже. Они закончили в 2:23 ночи

в первом круге «Мастерса» в Париже обыграл – 3:6, 6:3, 7:5. В решающем сете австриец уступал 3:5 и отыграл матчбол при счете 4:5.

Матч завершился в 2:23 ночи по местному времени. После него Тим написал время окончания и «Мерси, Париж» на камере вместо автографа.

«Это был особенный матч. По-моему, я никогда не выходил на корт так поздно и не заканчивал так поздно. Хочу поблагодарить болельщиков, которые потрясающе нас поддерживали, несмотря на время.

Было очень здорово разделить этот матч со Стэном. У нас есть история, он один из моих кумиров в плане бэкхенда. Было здорово разделить с ним этот момент», – сказал Тим после матча.

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