Тим отыграл у Вавринки матчбол в первом круге в Париже. Они закончили в 2:23 ночи
Доминик Тим в первом круге «Мастерса» в Париже обыграл Стэна Вавринку – 3:6, 6:3, 7:5. В решающем сете австриец уступал 3:5 и отыграл матчбол при счете 4:5.
Матч завершился в 2:23 ночи по местному времени. После него Тим написал время окончания и «Мерси, Париж» на камере вместо автографа.
«Это был особенный матч. По-моему, я никогда не выходил на корт так поздно и не заканчивал так поздно. Хочу поблагодарить болельщиков, которые потрясающе нас поддерживали, несмотря на время.
Было очень здорово разделить этот матч со Стэном. У нас есть история, он один из моих кумиров в плане бэкхенда. Было здорово разделить с ним этот момент», – сказал Тим после матча.
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