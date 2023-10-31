Швентек о качестве корта на итоговом турнире: «На грунте и траве отскоки тоже бывают странными»

Теги WTA WTA Finals Ига Швентек Теннис

Ига Швентек прокомментировала проблемы с кортом на итоговом турнире WTA.

Его построили поздно, и у игроков есть претензии к качеству.

«Конечно, в этом нет ничего хорошего. Но важнее всего на этом не сосредотачиваться и делать свое дело.

На грунте и траве отскоки тоже бывают странными. Я стараюсь мыслить так и просто работать. Конечно, играть неуютно. И у нас не было времени потренироваться на этом корте.

Но все это не имеет значения, потому что корт и условия для всех одинаковые».

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5 комментариев

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