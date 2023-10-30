170-я ракетка мира Нагал: «Расходы в теннисе могут быть бесконечными. Я трачу 120-180 тысяч долларов в год»

Теги ATP призовые Самит Нагал деньги Теннис

170-я ракетка мира Самит Нагал рассказал о тратах в теннисе.

«Дело в том, что теннис – смешной вид спорта. Траты абсолютно ничем не ограничены. Во-первых, нужно определить бюджет на тренера. Если у тебя есть лишние деньги, тогда можно нанять фитнес-тренера. Если есть еще немного, можно ездить вместе с физио. А если бюджет совсем неограниченный, то кто-то берет докторов. Я просто привожу пример, все зависит от вашего бюджета.

Расходы могут быть бесконечными, потому что есть тренеры, которым ты будешь платить по 2-3 тысячи евро в неделю. А есть те, кому нужно будет отдавать по 7 тысяч в неделю. Все зависит от того, сколько ты можешь потратить.

Игроки топ-20 платят тренерам по 10 тысяч долларов в неделю. По контракту выходит 300-400 тысяч долларов в год. Так что все зависит от бюджета и того, где ты живешь. Я трачу 120-180 тысяч долларов в год».

Также Нагал отметил, что в прошлом месяце на его банковском счете лежало всего 900 евро.

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7 комментариев

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almagrosp
Ответ Syndycate
Скажите ему кто-нибудь, что это не только в теннисе так, а везде в принципе)
Где везде? Ты только учитывай что в мире только 169 человек лучше него в его сфере деятельности
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Евгений Фабиянчук
Надал: 120-180к евро? да я только на вамосных мальчиков в раздевалках столько трачу!
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Наглая Кайса
Ответ Евгений Фабиянчук
Надал: 120-180к евро? да я только на вамосных мальчиков в раздевалках столько трачу!
А надал он из этих?
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Евгений Фабиянчук
Ответ Наглая Кайса
А надал он из этих?
он, как говорится, и вашим, и нашим
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