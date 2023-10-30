Медведев получит бонус в 600 тысяч долларов за лучшие выступления на турнирах ATP 500

Теги ATP Александр Зверев Даниил Медведев призовые Алекс де Минаур Карлос Алькарас Янник Синнер деньги Теннис

ATP выплатит игрокам бонусы за лучшие выступления на турнирах серии 500 в этом сезоне.

Между пятью теннисистами распределят сумму в размере 1,3 млн долларов.

Бонусы игроков по итогам выступлений на турнирах ATP 500 в cезоне-2023:

Место Теннисист Очки Бонус
1 Даниил Медведев (Россия) 1690 $600 000
Карлос Алькарас (Испания) 1480 $300 000
3 Янник Синнер (Италия) 1480 $200 000
4 Александр Зверев (Германия) 1175 $125 000
5 Алекс Де Минаур (Австралия) 1169 $75 000

Почему теннисистам так много платят? Как Джокович выиграл уже $175 млн? И почему игроки по-прежнему недовольны?

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9 комментариев

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Док Аксель
Не слабый такой бонус АТР подогнало и Даня получил почти половину. Хорошая прибавка в семейный бюджет.
+7
0
+7
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ɔculpa
Ответ Viling
Почему не Бублику?
Он наверняка шестой, немного не хватило☹️
+3
0
+3
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Viling
Ответ ɔculpa
Он наверняка шестой, немного не хватило☹️
̶А̶ ̶в̶ ̶м̶о̶е̶м̶ ̶с̶е̶р̶д̶ц̶е̶ ̶-̶ ̶п̶е̶р̶в̶ы̶й̶ :))))))))
+3
0
+3
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Viling
Почему не Бублику?
+2
-2
0
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dedpihto59
Приятный бонус!
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0
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Евгений Фабиянчук
иногда кажется, что АТП чисто швыряется деньгами)
+3
-3
0
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Typizza
Что-то Рубль на пятисотниках сдал позиции, раньше пачками их выигрывал, а сейчас даже вне топ5
0
0
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vlavik09
Ответ Viling
Почему не Бублику?
Бублику дырку выплатят
+1
-1
0
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