Медведев получит бонус в 600 тысяч долларов за лучшие выступления на турнирах ATP 500

ATP выплатит игрокам бонусы за лучшие выступления на турнирах серии 500 в этом сезоне.

Между пятью теннисистами распределят сумму в размере 1,3 млн долларов.

Бонусы игроков по итогам выступлений на турнирах ATP 500 в cезоне-2023:

Почему теннисистам так много платят? Как Джокович выиграл уже $175 млн? И почему игроки по-прежнему недовольны?

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