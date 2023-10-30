Медведев получит бонус в 600 тысяч долларов за лучшие выступления на турнирах ATP 500
ATP выплатит игрокам бонусы за лучшие выступления на турнирах серии 500 в этом сезоне.
Между пятью теннисистами распределят сумму в размере 1,3 млн долларов.
Бонусы игроков по итогам выступлений на турнирах ATP 500 в cезоне-2023:
|Место
|Теннисист
|Очки
|Бонус
|1
|Даниил Медведев (Россия)
|1690
|$600 000
|2
|Карлос Алькарас (Испания)
|1480
|$300 000
|3
|Янник Синнер (Италия)
|1480
|$200 000
|4
|Александр Зверев (Германия)
|1175
|$125 000
|5
|Алекс Де Минаур (Австралия)
|1169
|$75 000
Почему теннисистам так много платят? Как Джокович выиграл уже $175 млн? И почему игроки по-прежнему недовольны?
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