Чемпионская гонка ATP. Хуркач вошел в топ-10
Пять теннисистов уже квалифицировались на итоговый турнир ATP, который 12 ноября стартует в Турине (отмечены звездочкой).
Хуберт Хуркач стал девятым после выхода в финал в Базеле.
The Pepperstone ATP Live Race To Turin
Положение на 30 октября 2023
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)*
|8945
|2 (2)
|Карлос Алькарас (Испания)*
|8445
|3 (3)
|Даниил Медведев (Россия)*
|7200
|4 (4)
|Янник Синнер (Италия)*
|5410
|5 (5)
|Андрей Рублев (Россия)*
|4455
|6 (6)
|Стефанос Циципас (Греция)
|3885
|7 (7)
|Александр Зверев (Германия)
|3505
|8 (8)
|Хольгер Руне (Дания)
|3290
|9 (11)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|3075
|10 (9)
|Тэйлор Фриц (США)
|3065
|11 (10)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|2815
|15 (15)
|Карен Хачанов (Россия)
|2205
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