Чемпионская гонка ATP. Хуркач вошел в топ-10

Теги рейтинги ATP Карен Хачанов Андрей Рублев Даниил Медведев Хуберт Хуркач Теннис

Пять теннисистов уже квалифицировались на итоговый турнир ATP, который 12 ноября стартует в Турине (отмечены звездочкой).

Хуберт Хуркач стал девятым после выхода в финал в Базеле.

The Pepperstone ATP Live Race To Turin

Положение на 30 октября 2023

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия)* 8945
2 (2) Карлос Алькарас (Испания)* 8445
3 (3) Даниил Медведев (Россия)* 7200
4 (4) Янник Синнер (Италия)* 5410
5 (5) Андрей Рублев (Россия)* 4455
6 (6) Стефанос Циципас (Греция) 3885
7 (7) Александр Зверев (Германия) 3505
8 (8) Хольгер Руне (Дания) 3290
9 (11) Хуберт Хуркач (Польша) 3075
10 (9) Тэйлор Фриц (США) 3065
11 (10) Каспер Рууд (Норвегия) 2815
15 (15) Карен Хачанов (Россия) 2205

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1 комментарий

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