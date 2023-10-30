Рыбакина о корте в Канкуне: «Конечно, он плохой. Это не уровень итогового турнира»
Елена Рыбакина раскритиковала корт на итоговом турнире WTA.
В первом круге она проиграла Джессике Пегуле – 5:7, 2:6.
Корт, на котором проходят матчи в Канкуне, был готов только в субботу.
«В целом здесь непросто. У всех трудности. Все стараются как-то справляться.
Я не очень довольна условиями и организацией турнира. Насчет корта даже говорить не хочется. Конечно, он плохой. Это не уровень итогового турнира.
Все делали очень поздно, у них не было времени исправить ошибки».
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