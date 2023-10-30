Рыбакина о корте в Канкуне: «Конечно, он плохой. Это не уровень итогового турнира»

Теги WTA WTA Finals Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина раскритиковала корт на итоговом турнире WTA.

В первом круге она проиграла Джессике Пегуле – 5:7, 2:6.

Корт, на котором проходят матчи в Канкуне, был готов только в субботу.

«В целом здесь непросто. У всех трудности. Все стараются как-то справляться.

Я не очень довольна условиями и организацией турнира. Насчет корта даже говорить не хочется. Конечно, он плохой. Это не уровень итогового турнира.

Все делали очень поздно, у них не было времени исправить ошибки».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Serge Vendino
WTA как всегда 🤡
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий