Оже-Альяссим о первом титуле за год: «Я точно вернулся. Моя ракетка все сказала»

Феликс Оже-Альяссим прокомментировал победу в Базеле.

В финале он на двух тай-брейках обыграл Хуберта Хуркача и взял первый титул за год и пятый в карьере.

В этом году у канадца были серии из пяти и четырех поражений.

«Я точно вернулся. Моя ракетка все сказала. Это всегда было моим девизом.

С детства я был убежден, что могу стать топ-теннисистом, но в этом году мои выступления вызывали много сомнений. Я доволен, что доказал всем, что я один из лучших игроков мира, могу выступать на таком уровне. Я никогда в этом не сомневался, но приятно подтвердить это на корте».

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