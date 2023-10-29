Оже-Альяссим о первом титуле за год: «Я точно вернулся. Моя ракетка все сказала»

Теги ATP Swiss Indoors Basel Феликс Оже-Альяссим Теннис

Феликс Оже-Альяссим прокомментировал победу в Базеле.

В финале он на двух тай-брейках обыграл Хуберта Хуркача и взял первый титул за год и пятый в карьере.

В этом году у канадца были серии из пяти и четырех поражений.

«Я точно вернулся. Моя ракетка все сказала. Это всегда было моим девизом.

С детства я был убежден, что могу стать топ-теннисистом, но в этом году мои выступления вызывали много сомнений. Я доволен, что доказал всем, что я один из лучших игроков мира, могу выступать на таком уровне. Я никогда в этом не сомневался, но приятно подтвердить это на корте».

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1 комментарий

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Luis Bovleck
Феликс, не шапкозакидательствуй раньше времени. В прошлый раз ты тоже что-то похожее говорил, а потом нюхал ноги парням в туре на протяжени несколько месяцев, беспросветно. Да, и, может, пора уже доброго дядюшку Тони восвояси? Он тебя заездит как лошадь и поломает в итоге. А ты далеко не Рафа, чтобы всё это выдерживать.
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