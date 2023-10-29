Оже-Альяссим о первом титуле за год: «Я точно вернулся. Моя ракетка все сказала»
Феликс Оже-Альяссим прокомментировал победу в Базеле.
В финале он на двух тай-брейках обыграл Хуберта Хуркача и взял первый титул за год и пятый в карьере.
В этом году у канадца были серии из пяти и четырех поражений.
«Я точно вернулся. Моя ракетка все сказала. Это всегда было моим девизом.
С детства я был убежден, что могу стать топ-теннисистом, но в этом году мои выступления вызывали много сомнений. Я доволен, что доказал всем, что я один из лучших игроков мира, могу выступать на таком уровне. Я никогда в этом не сомневался, но приятно подтвердить это на корте».
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