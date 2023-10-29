Елена Рыбакина: «Сейчас моя главная задача – оставаться здоровой»

Теги WTA Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина оценила прогресс по сравнению с прошлым годом.

В прошлом году она выиграла «Уимблдон», а в этом – дошла до финала Australian Open, взяла два титула WTA 1000 и побывала в топ-3.

«В этом году я была стабильнее – особенно в первой части сезона. Во второй мне немного не повезло с проблемами со здоровьем, я болела. Но в целом я очень прибавила.

Конечно, прошлогодняя победа на «Уимблдоне» дала мне очень много уверенности. Сейчас я увереннее в своей игре.

Сейчас моя главная задача – оставаться здоровой. Надеюсь, в следующем году я продолжу движение вперед».

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5 комментариев

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sashati
И моя, Лена мы тобой!!
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Генадий Адамов
Скромная, обоятельная, позитивная
+4
-3
+1
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