Вондроушова о своей игре: «Стараюсь раздражать соперниц»

Маркета Вондроушова оценила свой игровой стиль.

В этом году чешка выиграла «Уимблдон», дебютировала в топ-10 и попала на итоговый турнир WTA.

«Я из хитрых игроков. Наверное, не такая мощная, как другие девочки. На итоговом я самая маленькая (смех). Иногда бывает тяжело.

Я с детства всегда была самой маленькой, так что приходилось что-то придумывать.

Еще я левша, и это раздражает соперниц. Я вообще всегда стараюсь их раздражать (смех)».

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