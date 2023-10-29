Вондроушова о своей игре: «Стараюсь раздражать соперниц»
Маркета Вондроушова оценила свой игровой стиль.
В этом году чешка выиграла «Уимблдон», дебютировала в топ-10 и попала на итоговый турнир WTA.
«Я из хитрых игроков. Наверное, не такая мощная, как другие девочки. На итоговом я самая маленькая (смех). Иногда бывает тяжело.
Я с детства всегда была самой маленькой, так что приходилось что-то придумывать.
Еще я левша, и это раздражает соперниц. Я вообще всегда стараюсь их раздражать (смех)».
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