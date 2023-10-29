Рыбакина об итоговом турнире: «С учетом того, насколько тут ветрено, будет непросто показывать хороший теннис»

Елена Рыбакина прокомментировала проблемы с центральном кортом на WTA Finals.

Его построили в последний момент, так что у теннисисток не было возможности на нем потренироваться. Турнир стартует сегодня ночью.

«Меня удивило то, что у нас не было возможности потренироваться. Я смогу только вечером, а завтра у меня матч, так что я немного расстроена.

Мы постараемся показать хороший теннис, но с учетом того, насколько тут ветрено, будет непросто. На тренировках мне было очень тяжело из-за ветра.

Условия для всех одинаковые, но встает вопрос того, насколько хорошо ты сможешь в них играть. Конечно, я не откажусь от своего тенниса, буду действовать агрессивно. Конечно, подача – мое оружие, так что я постараюсь адаптироваться к условиям.

В целом в Мексике очень хорошо. И мы будем стараться».

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