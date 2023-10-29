Рыбакина об итоговом турнире: «С учетом того, насколько тут ветрено, будет непросто показывать хороший теннис»

Теги WTA WTA Finals Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина прокомментировала проблемы с центральном кортом на WTA Finals.

Его построили в последний момент, так что у теннисисток не было возможности на нем потренироваться. Турнир стартует сегодня ночью.

«Меня удивило то, что у нас не было возможности потренироваться. Я смогу только вечером, а завтра у меня матч, так что я немного расстроена.

Мы постараемся показать хороший теннис, но с учетом того, насколько тут ветрено, будет непросто. На тренировках мне было очень тяжело из-за ветра.

Условия для всех одинаковые, но встает вопрос того, насколько хорошо ты сможешь в них играть. Конечно, я не откажусь от своего тенниса, буду действовать агрессивно. Конечно, подача – мое оружие, так что я постараюсь адаптироваться к условиям.

В целом в Мексике очень хорошо. И мы будем стараться».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДоминаторТенниса
Будет смешно, если Саккари выйдет в полуфинал, типа и тут ветер на руку сыграет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий