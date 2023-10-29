Швентек об ожиданиях: «Иногда это даже нелепо, потому что люди так привыкли к моим победам. Но я не могу выигрывать все время»

Ига Швентек оценила завершающийся сезон.

Ее спросили, мешали ли ей ожидания со стороны.

«Иногда это даже нелепо, потому что люди так привыкли к моим победам. Но я не могу выигрывать все время. Так что это был более нормальный сезон.

Я не хочу забывать, что сезон получился хорошим, я выиграла отличные турниры. Выиграла «Большой шлем», так что...

Конечно, внешние ожидания в этом году мне мешали. И я буду работать над тем, чтобы это не повторилось».

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