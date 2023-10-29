Швентек об ожиданиях: «Иногда это даже нелепо, потому что люди так привыкли к моим победам. Но я не могу выигрывать все время»

Теги WTA WTA Finals Ига Швентек Теннис

Ига Швентек оценила завершающийся сезон.

Ее спросили, мешали ли ей ожидания со стороны.

«Иногда это даже нелепо, потому что люди так привыкли к моим победам. Но я не могу выигрывать все время. Так что это был более нормальный сезон.

Я не хочу забывать, что сезон получился хорошим, я выиграла отличные турниры. Выиграла «Большой шлем», так что...

Конечно, внешние ожидания в этом году мне мешали. И я буду работать над тем, чтобы это не повторилось».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий