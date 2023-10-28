Медведев о том, что ни разу не защищал титул: «Прикольно, что 20 титулов в 20 разных городах, но никакого желания эту статистику сохранять»

Даниил Медведев ответил, как относится к тому, что он ни разу не защищал титул.

«Честно, это совершенно не парит, наоборот прикольно, что 20 титулов в 20 разных городах, но никакого желания эту статистику сохранять. То есть если есть возможность, как здесь в Вене, постараюсь защитить титул и, скажем так, больше не говорить об этой статистике.

Какой-то точной причины не вижу. Мне кажется, что, в принципе, я не так много турниров играл, где бы я защищал титул, не считая «Мастерсов». То есть многие или 250, или 500, я их менял в разных городах. Бывало, что в плохой форме к какому-то турниру подходил, бывало, где-то не повезло – разные причины. Надеюсь, что я смогу еще за свою карьеру защитить много разных турниров», – сказал Медведев в интервью Максиму Янчевскому.

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