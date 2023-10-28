Медведев вышел в девятый финал в сезоне, повторив личный рекорд 2019 года
Третья ракетка мира Даниил Медведев победил №7 Стефаноса Циципаса в полуфинале в Вене – 6:4, 7:6(6). Он укрепил преимущество в личных встречах (9:4).
Медведев вышел в девятый финал в сезоне, повторив свой лучший результат. Столько же было в 2019-м, тогда он взял четыре титула.
В 2023-м Медведев уже выиграл пять турниров, столько же – Новак Джокович. Лидирует по этому показателю Карлос Алькарас с шестью титулами.
В целом это будет 36-й финал ATP в карьере Медведева.
Завтра он поборется с Андреем Рублевым или Янником Синнером и в случае победы впервые защитит титул уровня ATP.
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