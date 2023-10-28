Медведев вышел в девятый финал в сезоне, повторив личный рекорд 2019 года

Теги ATP Erste Bank Open Даниил Медведев Стефанос Циципас Теннис

Третья ракетка мира Даниил Медведев победил №7 Стефаноса Циципаса в полуфинале в Вене – 6:4, 7:6(6). Он укрепил преимущество в личных встречах (9:4).

Медведев вышел в девятый финал в сезоне, повторив свой лучший результат. Столько же было в 2019-м, тогда он взял четыре титула.

В 2023-м Медведев уже выиграл пять турниров, столько же – Новак Джокович. Лидирует по этому показателю Карлос Алькарас с шестью титулами.

В целом это будет 36-й финал ATP в карьере Медведева.

Завтра он поборется с Андреем Рублевым или Янником Синнером и в случае победы впервые защитит титул уровня ATP.

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11 комментариев

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Russia_the_best
а вы знали, что Даниил до сих пор ни один турнир не выигрывал дважды? все 20 титулов были добыты в разных местах
+12
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dimamak10
Ответ Russia_the_best
а вы знали, что Даниил до сих пор ни один турнир не выигрывал дважды? все 20 титулов были добыты в разных местах
Он поэтому финал US OPEN проиграл
+12
-1
+11
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Кот под ногами майора
Хочется Андрея в финал
+8
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ivanzhu90
Ответ AiDaGaRi
Стабильность в последнее время становится редкостью в туре, Данька хорош
На этом турнире в 1/2 вышли все первые 4 сеянные)
Это вам не женский теннис
+5
0
+5
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Mardan Ibragimow
Русский номер 1
+4
0
+4
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AiDaGaRi
Стабильность в последнее время становится редкостью в туре, Данька хорош
+4
-1
+3
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Potors
Ответ Russia_the_best
а вы знали, что Даниил до сих пор ни один турнир не выигрывал дважды? все 20 титулов были добыты в разных местах
Надеюсь, завтра это закончится)
+3
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Plamen
Ответ ivanzhu90
На этом турнире в 1/2 вышли все первые 4 сеянные) Это вам не женский теннис
Точно. Кстати на мужской 15 ке в Телави Грузия так же
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ivanzhu90
Ответ Plamen
Точно. Кстати на мужской 15 ке в Телави Грузия так же
Телави? Новый мост там уже построили?
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TennisForever
Даня любит с ним играть ☺️👌
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Plamen
Ответ ivanzhu90
Телави? Новый мост там уже построили?
Он про Кутаиси спрашивал
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