Медведев вышел в девятый финал в сезоне, повторив личный рекорд 2019 года

Третья ракетка мира победил №7 в полуфинале в Вене – 6:4, 7:6(6). Он укрепил преимущество в личных встречах (9:4).

Медведев вышел в девятый финал в сезоне, повторив свой лучший результат. Столько же было в 2019-м, тогда он взял четыре титула.

В 2023-м Медведев уже выиграл пять турниров, столько же – Новак Джокович. Лидирует по этому показателю Карлос Алькарас с шестью титулами.

В целом это будет 36-й финал ATP в карьере Медведева.

Завтра он поборется с или и в случае победы впервые защитит титул уровня ATP.

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