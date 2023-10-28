Касаткина впервые с 2020-го закончила сезон без титула

в полуфинале малого итогового турнира уступила – 4:6, 1:6.

Касаткина впервые с 2020 года завершила сезон без титула. В 2021-м и 2022-м она выиграла по два турнира, кроме того, в 2021-м стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной. Всего у нее шесть одиночных титулов на уровне .

Касаткина закончит год 17-й или 18-й ракеткой мира. Ее может обойти , если выйдет в финал в Чжухае.

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