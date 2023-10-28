Касаткина впервые с 2020-го закончила сезон без титула

Теги WTA Дарья Касаткина Теннис

Дарья Касаткина в полуфинале малого итогового турнира уступила Беатрис Хаддад Майе – 4:6, 1:6.

Касаткина впервые с 2020 года завершила сезон без титула. В 2021-м и 2022-м она выиграла по два турнира, кроме того, в 2021-м стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной. Всего у нее шесть одиночных титулов на уровне WTA.

Касаткина закончит год 17-й или 18-й ракеткой мира. Ее может обойти Циньвэнь Чжэн, если выйдет в финал в Чжухае.

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5 комментариев

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Порядка.нет
Ответ Евгений Фабиянчук
странно, вроде столько лет относительно наверху и всего 6 титулов😳
С её игрой, странно как она эти 6 титулов вымучила..
+6
-1
+5
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Евгений Фабиянчук
странно, вроде столько лет относительно наверху и всего 6 титулов😳
+1
-1
0
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Евгений Фабиянчук
Ответ Порядка.нет
С её игрой, странно как она эти 6 титулов вымучила..
к счастью, не смотрю женский теннис) чисто по спортсу узнаю результаты
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Stas Salesov
Ответ Евгений Фабиянчук
к счастью, не смотрю женский теннис) чисто по спортсу узнаю результаты
Не умеет подавать
0
0
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Александр Тищенко
Ответ Порядка.нет
С её игрой, странно как она эти 6 титулов вымучила..
Зато с бабками ок!)
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0
0
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