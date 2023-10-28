Касаткина впервые с 2020-го закончила сезон без титула
Дарья Касаткина в полуфинале малого итогового турнира уступила Беатрис Хаддад Майе – 4:6, 1:6.
Касаткина впервые с 2020 года завершила сезон без титула. В 2021-м и 2022-м она выиграла по два турнира, кроме того, в 2021-м стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной. Всего у нее шесть одиночных титулов на уровне WTA.
Касаткина закончит год 17-й или 18-й ракеткой мира. Ее может обойти Циньвэнь Чжэн, если выйдет в финал в Чжухае.
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