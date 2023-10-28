Итоговый турнир. Соболенко и Рыбакина попали в одну группу, Швентек и Гауфф – в другую

Теги WTA Джессика Пегула WTA Finals Онс Жабер Маркета Вондроушова Мария Саккари Арина Соболенко Елена Рыбакина Коко Гауфф Ига Швентек Теннис

Прошла жеребьевка итогового турнира WTA в Канкуне, который начнется завтра.

В группу Бакалар попали: Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Джессика Пегула, Мария Саккари.

В группе Четумаль сыграют: Ига Швентек, Коко Гауфф, Онс Жабер, Маркета Вондроушова.

Из каждой группы в полуфинал выйдут две теннисистки.

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19 комментариев

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tRIFF
Ответ Stas Salesov
Отличная была идея выделить настоящую первую ракетку мира другим цветом наряда на общих фото. Ига всех покорила 💃
)) ну уж не прям всех))
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Syndycate
Кепке нагрели шары в очередной раз на легчайшую сетку
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Scard
Рыбка в группу с Швентек не попала ,значит , в принципе, Кепка в хорошей форме должна ногами вперёд до полуфинала выносить соперниц . А вот дальше начнётся самое интересное - борьба за первое место. В прошлом году все было не так интересно )) Поэтому пусть победит сильнейшая, а достойнейшая взойдёт на первую строчку на остаток этого года.
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Zumer
Рыбакина алга!
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Мирослав Холод
группа смерти у первой 1️⃣
пожелаю Арине на мажорной ноте завершить сезон и уже после финала в канкуне отпустить поводок ⛓️до нового сезона))

финал: Арина-Лена украсит конец сезона 🙌
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Мирослав Холод
Ответ ДоминаторТенниса
Фото 8 участниц: https://www.j48tennis.net/-/galleries/wta-finals-cancun-2023/friday-draw-gala/-/medias/9ab51c08-163f-4914-a42e-cc971b9e7ab7-wta-finals-cancun-2023-pre-event Коко получает советы от красной королевы: https://www.j48tennis.net/-/galleries/wta-finals-cancun-2023/friday-draw-gala/-/medias/563b2ca5-741d-4c48-8bb6-3813cb0f689b-wta-finals-cancun-2023-pre-event Фотка для Салесова (!!!): https://www.j48tennis.net/-/galleries/wta-finals-cancun-2023/friday-draw-gala/-/medias/ad2374dd-001f-4c78-ada9-5495a2c83328-wta-finals-cancun-2023-pre-event
сандали созданы для красного платья😂🤮😂
Салес фанат стройных ножек?))
Лена 😻хороша, Арина секас 🔥платье
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ДоминаторТенниса
Фото 8 участниц: https://www.j48tennis.net/-/galleries/wta-finals-cancun-2023/friday-draw-gala/-/medias/9ab51c08-163f-4914-a42e-cc971b9e7ab7-wta-finals-cancun-2023-pre-event

Коко получает советы от красной королевы: https://www.j48tennis.net/-/galleries/wta-finals-cancun-2023/friday-draw-gala/-/medias/563b2ca5-741d-4c48-8bb6-3813cb0f689b-wta-finals-cancun-2023-pre-event

Фотка для Салесова (!!!): https://www.j48tennis.net/-/galleries/wta-finals-cancun-2023/friday-draw-gala/-/medias/ad2374dd-001f-4c78-ada9-5495a2c83328-wta-finals-cancun-2023-pre-event
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ДоминаторТенниса
У Швентек нет силовых игроков, значит должна выходить в полуфинал.
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antonanton_
Швентек сетка смех как и на протяжении всего сезона, даже Саккари ей побоялись поставить
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Мирослав Холод
Ответ Stas Salesov
Отличная была идея выделить настоящую первую ракетку мира другим цветом наряда на общих фото. Ига всех покорила 💃
отлично все договорились
НО ЗАБЫЛИ 😂про швентек)))))))))))))))))))
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Realist2022
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Ответ Сергей48
За финал Соболенко-Швентек! Остальные нужны, но не сейчас)
Не факт, что Соболенко даже из группы выйдет. На этом турнире нет 2-3 разминочных матчей с соперницами, которые в топ 100 не входят, или хотя бы в топ 50, с которыми она легко справляется 6:0, 6:1; 6:0, 6:2, 6:1, 6:1 и т.п. Да и соперницы в группе такие, что очень даже не против в силовой теннис поиграть. А кроме мощи Арине то и козырять нечем. И как только соперница сопротивляется, причём игра просто из разряда за явным преимуществом переходит в игру на равных, то Арина сыпется и начинает лупить непонятно куда.
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Realist2022
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Сергей48
Вы очень хороший аналитик, мои поздравления вам👌😁А кто сейчас первая ракетка мира?, напомните мне!)) 🧐
Надо смотреть на игру, а не на статусы и положения.
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