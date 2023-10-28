Итоговый турнир. Соболенко и Рыбакина попали в одну группу, Швентек и Гауфф – в другую
Прошла жеребьевка итогового турнира WTA в Канкуне, который начнется завтра.
В группу Бакалар попали: Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Джессика Пегула, Мария Саккари.
В группе Четумаль сыграют: Ига Швентек, Коко Гауфф, Онс Жабер, Маркета Вондроушова.
Из каждой группы в полуфинал выйдут две теннисистки.
пожелаю Арине на мажорной ноте завершить сезон и уже после финала в канкуне отпустить поводок ⛓️до нового сезона))
финал: Арина-Лена украсит конец сезона 🙌
Салес фанат стройных ножек?))
Лена 😻хороша, Арина секас 🔥платье
Коко получает советы от красной королевы: https://www.j48tennis.net/-/galleries/wta-finals-cancun-2023/friday-draw-gala/-/medias/563b2ca5-741d-4c48-8bb6-3813cb0f689b-wta-finals-cancun-2023-pre-event
Фотка для Салесова (!!!): https://www.j48tennis.net/-/galleries/wta-finals-cancun-2023/friday-draw-gala/-/medias/ad2374dd-001f-4c78-ada9-5495a2c83328-wta-finals-cancun-2023-pre-event
НО ЗАБЫЛИ 😂про швентек)))))))))))))))))))