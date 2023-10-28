Итоговый турнир. Соболенко и Рыбакина попали в одну группу, Швентек и Гауфф – в другую

Прошла жеребьевка итогового турнира в Канкуне, который начнется завтра.

В группу Бакалар попали: , , , .

В группе Четумаль сыграют: , , , .

Из каждой группы в полуфинал выйдут две теннисистки.

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