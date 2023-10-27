Павел Котов: «У ATP очень странная любовь к тому, чтобы на двух турнирах, которые идут друг за другом, давать абсолютно разные мячи»

81-я ракетка мира Павел Котов прокомментировал жалобы игроков на мячи.

– Многие теннисисты жалуются на мячи. Но производители говорят, что это напускное: теннисисты просто боятся всего нового.

– Я сейчас тоже начну жаловаться. У ATP очень странная любовь к тому, чтобы на двух турнирах, которые идут друг за другом, давать абсолютно разные мячи. Со мной это случилось во время серии в Китае.

В Чэнду мячи были очень быстрые, они сильно летели, а в Пекине же, наоборот, не летели – тебе надо было менять натяжку минимум на килограмм, чтобы также почувствовать мяч. Иначе было невозможно играть, – цитирует Котова «Чемпионат».

Теннисисты весь год жалуются на мячи – они приводят к травмам, не дают нормально играть и вообще плохие

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