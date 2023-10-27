Руне о том, что сыграл в Базеле без кепки: «Полезно проветривать голову, если хочешь остаться с волосами в 50»

Теги ATP Swiss Indoors Basel Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне прокомментировал то, что сыграл без кепки во втором круге в Базеле.

Обычно датчанин носит кепку козырьком назад.

«Для тех, кто не знает, на этой арене очень жарко. Во вторник после первого сета я очень вспотел, приходилось поправлять волосы и кепку.

Так что я решил попробовать сыграть без нее, почему нет. Посмотрим, что будет дальше. Я не суеверен, но пока это хорошо работает.

Думаю, полезно проветривать голову, если хочешь остаться с волосами в 50 (смеется)», – сказал Руне в интервью на корте.

Руне о том, что носит кепку козырьком назад: «Может, скоро перейду на бандану. Не смейтесь»

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8 комментариев

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Typizza
Ответ Viling
Сейчас придет какой-нибудь Петросян или какая-нибудь Регина Дубовицкая и скажет, что если мозгов нет, то проветривать бесполезно :))))
пришёл уже по ходу
+11
-2
+9
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SaltyRose
Правильно! А вот Димитров и Надаль не знали об этом, и все мы знаем результат. 🤷‍♀️
+9
-3
+6
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Tarkovski
Сейчас Роддик опять фрустрировать будет )
+4
0
+4
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Хаскерс
Носи не носи кепку - пусть на деда по материнской линии посмотрит. Там все ответы на голове.
+2
0
+2
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N.S.A.8.5
Маннарино одобряет
+1
0
+1
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Nikolay Stavrogin
Без кепки хоть как человек начал выглядеть)
Елки, раньше мне так говорили в детстве, а теперь я могу такую фразу ввернуть...Неужели старый стал?(
+3
-3
0
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