Руне о том, что сыграл в Базеле без кепки: «Полезно проветривать голову, если хочешь остаться с волосами в 50»

Хольгер Руне прокомментировал то, что сыграл без кепки во втором круге в Базеле.

Обычно датчанин носит кепку козырьком назад.

«Для тех, кто не знает, на этой арене очень жарко. Во вторник после первого сета я очень вспотел, приходилось поправлять волосы и кепку.

Так что я решил попробовать сыграть без нее, почему нет. Посмотрим, что будет дальше. Я не суеверен, но пока это хорошо работает.

Думаю, полезно проветривать голову, если хочешь остаться с волосами в 50 (смеется)», – сказал Руне в интервью на корте.

Руне о том, что носит кепку козырьком назад: «Может, скоро перейду на бандану. Не смейтесь»

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