Руне о том, что носит кепку козырьком назад: «Может, скоро перейду на бандану. Не смейтесь»

Теги Уимблдон ATP стиль Хольгер Руне Теннис

Шестая ракетка мира Хольгер Руне прокомментировал то, что носит кепку козырьком назад.

– Когда вы впервые решили носить кепку задом наперед? Чьим образом вдохновлялись?

– Не знаю, помните ли вы, но когда я играл свой второй турнир ATP в Сантьяго, у меня были кое-какие проблемы с волосами. Мне самому не очень нравился тот стиль.

После этого мне показалось, что было бы удобно и классно что-то носить на голове. Я подумал, что будет круто надеть кепку козырьком назад. Мне понравилось. Я пытался играть без кепки, но так сильно потел, и это попадало мне в глаза и все в таком духе.

Может, скоро перейду на бандану. Не смейтесь (смех).

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