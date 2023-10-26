Фриц в 2023-м проиграл все шесть решающих тай-брейков. Три из них – за последний месяц

Теги ATP Swiss Indoors Basel Диего Шварцман Тэйлор Фриц Макс Перселл Синтаро Мотидзуки Александр Шевченко Теннис

Тэйлор Фриц проиграл Александру Шевченко во втором круге в Базеле – 7:6(7), 6:7(6), 6:7(5).

Тай-брейками закончились все пять сетов, которые Фриц провел в Базеле. В первом круге он победил Макса Перселла – 7:6(7), 7:6(4).

В этом году Фриц провел 33 тай-брейка, в том числе выиграл 20.

Статистика по решающим тай-брейкам – 0:6. В октябре, помимо матча против Шевченко, он проиграл на решающем тай-брейке еще два:

  • третий круг «Мастерса» в Шанхае против Диего Шварцмана – 4:6, 6:3, 6:7(5);
  • второй круг в Токио против Синтаро Мотидзуки – 6:0, 4:6, 6:7(2).

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3 комментария

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Мэйти
борьба за восьмое заветное место на итоговый становится похожей на поддавки)))
+6
0
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Виктор Ш.
Зато по подиуму походил. Классные данные у парня, но характера нет. Для топ-10 слабоват. Как и Рууд.
+2
-1
+1
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tRIFF
Ответ Мэйти
борьба за восьмое заветное место на итоговый становится похожей на поддавки)))
Да уж) Всё решится в Париже)
0
0
0
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