Фриц в 2023-м проиграл все шесть решающих тай-брейков. Три из них – за последний месяц

проиграл во втором круге в Базеле – 7:6(7), 6:7(6), 6:7(5).

Тай-брейками закончились все пять сетов, которые Фриц провел в Базеле. В первом круге он победил Макса Перселла – 7:6(7), 7:6(4).

В этом году Фриц провел 33 тай-брейка, в том числе выиграл 20.

Статистика по решающим тай-брейкам – 0:6. В октябре, помимо матча против Шевченко, он проиграл на решающем тай-брейке еще два:

третий круг «Мастерса» в Шанхае против – 4:6, 6:3, 6:7(5);

второй круг в Токио против Синтаро Мотидзуки – 6:0, 4:6, 6:7(2).

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