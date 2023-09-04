Бадоса о начале отношений с Циципасом: «Мне нравилось, как он выглядит – он очень привлекательный мужчина»

Теги ATP WTA Паула Бадоса Стефанос Циципас Теннис

Паула Бадоса прокомментировала отношения со Стефаносом Циципасом.

«Я честно скажу. Я всегда за ним следила, потому что мне нравился стиль его игры, но еще мне нравилось, как он выглядит – он очень привлекательный мужчина.

И когда я слушала его интервью, он мне казался очень интересным. Но мы никогда не общались. Когда мы начали разговаривать, я обнаружили, что он потрясающий человек с потрясающей душой. Я этого не ожидала, но когда узнала его поближе, я очень удивилась. Сейчас я очень рада, что мы вместе.

Он меня точно удивил. Он застенчивый, но я тоже. Поначалу отношения двигались медленно. Но когда мы почувствовали связь, она была очень сильной. У нас похожие характеры. К счастью, он сделал первый шаг, потому что я не знаю, смогла бы я. Я слишком нервничала».

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18 комментариев

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Stas Salesov
Судя по ее монологам и тому, что происходит в карьере, после расставания со своим жеребчиком Паула немножко двинулась головой, это уже очевидно
+15
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Serzhique
Ответ Великий Алонсо
Ну такое себе, его сальные, кучерявые патлы слишком на любителя
Другое дело редкие, жидкие и сальные патлы Фернандо, да? 😂😁
+7
-1
+6
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Skip
Красивые ребята!
+10
-5
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Генадий Адамов
так то вроде всё нормально, но результаты в теннисе упали у обоих
+5
0
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Великий Алонсо
Ну такое себе, его сальные, кучерявые патлы слишком на любителя
+16
-11
+5
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Aibek Mak
Мне кажется после завершения карьеры Степа будет рассказывать не про теннис ( если так будет продолжаться то не о чем будет рассказывать) а про Бадосу)))
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+5
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Сергей Орлов
Ответ Оригинальный Ник
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Бадоса офигенная)
+7
-3
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Emma Nevskaia
Ответ Великий Алонсо
Ну такое себе, его сальные, кучерявые патлы слишком на любителя
а почему вы оцениваете мужскую красоту ?)
+5
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+4
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cosset
У Стефаноса одно из лучших телосложений в туре, он очень пропорциональный и атлетичный. Черты лица правильные. Что есть, то есть )
+3
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+3
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SaltyRose
Бадоса охотница за красавчиками. Хотя ее можно понять :)
+2
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Сергей Орлов
Ответ Генадий Адамов
так то вроде всё нормально, но результаты в теннисе упали у обоих
Так всегда. Касатик тоже стала хуже играть. Fall in love, как говорится)
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ЭЮЯ
Это к вопросу о том, чем любят женщины.
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justinefan
Ответ Сергей Орлов
Бадоса офигенная)
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dato akhaladze
Ответ Emma Nevskaia
а почему вы оцениваете мужскую красоту ?)
Она женщина, бородатое лицо Алонсо на фотке многих вводит в заблуждение.
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Emma Nevskaia
Ответ dato akhaladze
Она женщина, бородатое лицо Алонсо на фотке многих вводит в заблуждение.
тогда ей стоит прокачать свою женственность ))
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Lola Lola
Ответ SaltyRose
Бадоса охотница за красавчиками. Хотя ее можно понять :)
Мне жалко Стёпу )
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