Бадоса о начале отношений с Циципасом: «Мне нравилось, как он выглядит – он очень привлекательный мужчина»

Паула Бадоса прокомментировала отношения со Стефаносом Циципасом.

«Я честно скажу. Я всегда за ним следила, потому что мне нравился стиль его игры, но еще мне нравилось, как он выглядит – он очень привлекательный мужчина.

И когда я слушала его интервью, он мне казался очень интересным. Но мы никогда не общались. Когда мы начали разговаривать, я обнаружили, что он потрясающий человек с потрясающей душой. Я этого не ожидала, но когда узнала его поближе, я очень удивилась. Сейчас я очень рада, что мы вместе.

Он меня точно удивил. Он застенчивый, но я тоже. Поначалу отношения двигались медленно. Но когда мы почувствовали связь, она была очень сильной. У нас похожие характеры. К счастью, он сделал первый шаг, потому что я не знаю, смогла бы я. Я слишком нервничала».

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