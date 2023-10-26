Рублев квалифицировался на итоговый турнир ATP

Теги ATP ATP Finals Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев после выхода в четвертьфинал в Вене официально квалифицировался на итоговый турнир ATP в Турине. Соревнования пройдут 12-19 ноября.

Рублев выступит на итоговом четвертый год подряд.

Ранее в Турин отобрались Новак Джокович, Карлос АлькарасДаниил Медведев и Янник Синнер.

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11 комментариев

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Док Аксель
Поздравления Андрею, что отобрался на итоговый турнир ! Теперь можно играть на турнире и на "Мастерсе" в Париже без этого давления. Удачи !
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Сергей48
Отличная новость! Удачи в Париже, в любом случае!
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Мэйти
Ответ Andrei Fedun
да факто, уже после выхода в финал в Шанхае что бы _не_ отобраться нужно чтобы _четыре_ догоняющих, каждый взял по два титула в оставшихся турнирах (если грубо) - что практически не реально, и видно по ходу интригу держали ATP
да не интригу, а математические шансы просто. как зенит условно в рпл за пять туров до конца двенадцать очков ведёт, понятно, что чемпион, но нужно дождаться математики
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dedpihto59
Да никто особо не сомневался!
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Andrei Fedun
да факто,
уже после выхода в финал в Шанхае

что бы _не_ отобраться нужно чтобы _четыре_ догоняющих, каждый взял по два титула в оставшихся турнирах (если грубо)
- что практически не реально, и видно по ходу

интригу держали ATP
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Доминик
Все плюсодрочеры отметились ))))
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Great Ksan
Он в любом случае,на 99%, проходил на Итоговый,даже если бы проиграл здесь в первом туре и не играл в Париже.
4 раз подряд,это подтверждение высокого уровня и стабильности,осталось только на Шлемах выстрелить.
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Potors
Ответ Nike Borzov
Если формально- то 20 очков не хватает
Не, всего хватает уже: Фритц, Руд, Пол, Де Минор вылетели на этой неделе и отстают больше чем на 1250 очков каждый - столько очков осталось в розыгрыше - не догонят.
Руне отстает на 1175 (его матч ещё идёт пока я пишу коммент), Хуркач - на 1465.
Они теоритически могут выиграть обе 250-ки на последней неделе, но в Париже только один может набрать 1000, а второй - максимум 600, то же самое в Базеле: только один может набрать 500, второй - 300. Значит они оба обогнать Андрея не смогут, а только один из них. Значит Рубля могут обогнать только трое, а он пяты - в худшем случае восьмой, даже теоретически.
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инок
Отличная победа от Андрея. В первом сете совсем немного попсиховал. А так очень уверенно отыграл.
Поздравления ему с итоговым турниром!
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