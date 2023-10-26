Рублев квалифицировался на итоговый турнир ATP

после выхода в четвертьфинал в Вене официально квалифицировался на итоговый турнир в Турине. Соревнования пройдут 12-19 ноября.

Рублев выступит на итоговом четвертый год подряд.

Ранее в Турин отобрались , , и .

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