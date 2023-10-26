Рублев квалифицировался на итоговый турнир ATP
Андрей Рублев после выхода в четвертьфинал в Вене официально квалифицировался на итоговый турнир ATP в Турине. Соревнования пройдут 12-19 ноября.
Рублев выступит на итоговом четвертый год подряд.
Ранее в Турин отобрались Новак Джокович, Карлос Алькарас, Даниил Медведев и Янник Синнер.
уже после выхода в финал в Шанхае
что бы _не_ отобраться нужно чтобы _четыре_ догоняющих, каждый взял по два титула в оставшихся турнирах (если грубо)
- что практически не реально, и видно по ходу
интригу держали ATP
4 раз подряд,это подтверждение высокого уровня и стабильности,осталось только на Шлемах выстрелить.
Руне отстает на 1175 (его матч ещё идёт пока я пишу коммент), Хуркач - на 1465.
Они теоритически могут выиграть обе 250-ки на последней неделе, но в Париже только один может набрать 1000, а второй - максимум 600, то же самое в Базеле: только один может набрать 500, второй - 300. Значит они оба обогнать Андрея не смогут, а только один из них. Значит Рубля могут обогнать только трое, а он пяты - в худшем случае восьмой, даже теоретически.
Поздравления ему с итоговым турниром!