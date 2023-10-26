«Мастерс» в Париже – первый турнир после US Open, где сыграют все из топ-10

Теги Новак Джокович ATP Rolex Paris Masters Александр Зверев Андрей Рублев Тэйлор Фриц Даниил Медведев Каспер Рууд Стефанос Циципас Карлос Алькарас Янник Синнер Хольгер Руне Теннис

Карлос Алькарас подтвердил участие в «Мастерсе» в Париже.

Таким образом, на турнире выступят все представители актуальной топ-10:

В прошлый раз вся десятка играла на US Open.

«Мастерс» начнется 30 октября.

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18 комментариев

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S.Graf
Здесь забыли, как звать Карася?
Или таким явным образом демонстрируют своё отношение?
Забавно))
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Maratik1982
Ответ Ночная Фурия
Дважды Сафин и 6 раз Джокович (рекорд, кстати) . Приз да, как дерево, на ветках написаны имена победителей.
и разок Карэнчик выстрелил!)
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Ночная Фурия
Ответ open red
это который Сафин выигрывал пару раз , кубок с деревом?
Дважды Сафин и 6 раз Джокович (рекорд, кстати) .
Приз да, как дерево, на ветках написаны имена победителей.
+12
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+11
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Lanapiano
Отлично. Особенно жду Новака, соскучилась)
+7
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+7
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DakaR
интересный турнир намечается, ждём
+7
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+6
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open red
это который Сафин выигрывал пару раз , кубок с деревом?
+5
0
+5
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Daaannn1k
Ответ Ночная Фурия
Дважды Сафин и 6 раз Джокович (рекорд, кстати) . Приз да, как дерево, на ветках написаны имена победителей.
Красивый но и в тоже время опасный трофей)). Чуть, случайно не так его подержал и минус глаз ))
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+4
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Сергей48
Ответ ivanzhu90
На Шевченко только не надо ходить
Мы хорошо знакомы и с Сашей и его мамой. Сын играл с ним пару на турнирах ТЕ, в своё время. Честно сказать всегда высказывал любовь к России тренируясь у Гюнтера в Австрии… Сейчас повзрослел, может что то поменялось) давно не общались…
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dedpihto59
Отлично, с удовольствием понаблюдаю👍‼️
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Сергей48
Ответ DakaR
интересный турнир намечается, ждём
Очень интересный! Сын летит в Париж на него в качестве болельщика 🇷🇺 поддержать наших теннисистов!😁
+4
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Omniscius
Ответ Ночная Фурия
Дважды Сафин и 6 раз Джокович (рекорд, кстати) . Приз да, как дерево, на ветках написаны имена победителей.
Трижды Сафин (2000, 2002, 2004). А на дереве не имена победителей, а полная сетка турнира.
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dedpihto59
Ответ Daaannn1k
Красивый но и в тоже время опасный трофей)). Чуть, случайно не так его подержал и минус глаз ))
Да ладно, ещё ни один победитель не ослеп, а Новак сколько рисковал😀
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Ночная Фурия
Ответ dedpihto59
Да ладно, ещё ни один победитель не ослеп, а Новак сколько рисковал😀
а ведь по-моему именно в Париже у Новака были проблемы с линзой, а на следующий матч он вышел в повязке пирата на глазу...
народ неистовствовал, тем более же был Хэллоуин в тот день.
У Новаче потрясающее чувство юмора, тролль 80го левела наш Ноле 🤣🤣🤣
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dedpihto59
Ответ Ночная Фурия
а ведь по-моему именно в Париже у Новака были проблемы с линзой, а на следующий матч он вышел в повязке пирата на глазу... народ неистовствовал, тем более же был Хэллоуин в тот день. У Новаче потрясающее чувство юмора, тролль 80го левела наш Ноле 🤣🤣🤣
Но кубок то тут не причём😀‼️
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ivanzhu90
Ответ Сергей48
Очень интересный! Сын летит в Париж на него в качестве болельщика 🇷🇺 поддержать наших теннисистов!😁
На Шевченко только не надо ходить
+3
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goodloser
Я бы не торопился утверждать, что все десять сыграют. Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила.
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Артем Котельников
Ответ S.Graf
Здесь забыли, как звать Карася? Или таким явным образом демонстрируют своё отношение? Забавно))
До этого в новости имя его написано
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