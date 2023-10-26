«Мастерс» в Париже – первый турнир после US Open, где сыграют все из топ-10
Карлос Алькарас подтвердил участие в «Мастерсе» в Париже.
Таким образом, на турнире выступят все представители актуальной топ-10:
- Новак Джокович;
- Алькарас;
- Даниил Медведев;
- Янник Синнер;
- Андрей Рублев;
- Хольгер Руне;
- Стефанос Циципас;
- Каспер Рууд;
- Тэйлор Фриц;
- Александр Зверев.
В прошлый раз вся десятка играла на US Open.
«Мастерс» начнется 30 октября.
Или таким явным образом демонстрируют своё отношение?
Забавно))
Приз да, как дерево, на ветках написаны имена победителей.
народ неистовствовал, тем более же был Хэллоуин в тот день.
У Новаче потрясающее чувство юмора, тролль 80го левела наш Ноле 🤣🤣🤣