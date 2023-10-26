«Мастерс» в Париже – первый турнир после US Open, где сыграют все из топ-10

подтвердил участие в «Мастерсе» в Париже.

Таким образом, на турнире выступят все представители актуальной топ-10:

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Алькарас;

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В прошлый раз вся десятка играла на US Open.

«Мастерс» начнется 30 октября.

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