Швентек потеряет шансы закончить год первой ракеткой мира, если не выйдет в финал итогового

WTA опубликовала расклады, которые решат, кто закончит год первой ракеткой мира.

Это определится на итоговом турнире в Канкуне, который начнется 29 октября.

Соболенко останется №1:

независимо от результата Швентек, если белоруска пройдет групповой этап с результатом 2:1 и выйдет в финал;

если Швентек проиграет на групповом этапе один матч, а белоруска пройдет его без поражений или выйдет в финал;

если Швентек проиграет на групповом этапе два матча, а белоруска пройдет его с результатом 2:1.

Чтобы Швентек вернулась на первое место:

если Соболенко пройдет групповой этап с результатом 0:3, польке нужен титул или финал без поражений в группе;

если Соболенко пройдет групповой этап с результатом 1:2, польке нужен титул;

если Соболенко пройдет групповой этап с результатом 2:1, польке нужен титул и минимум две победы в группе;

если Соболенко пройдет групповой этап с результатом 3:0, польке нужен титул без поражений в группе.

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