Швентек потеряет шансы закончить год первой ракеткой мира, если не выйдет в финал итогового
WTA опубликовала расклады, которые решат, кто закончит год первой ракеткой мира.
Это определится на итоговом турнире в Канкуне, который начнется 29 октября.
Соболенко останется №1:
- независимо от результата Швентек, если белоруска пройдет групповой этап с результатом 2:1 и выйдет в финал;
- если Швентек проиграет на групповом этапе один матч, а белоруска пройдет его без поражений или выйдет в финал;
- если Швентек проиграет на групповом этапе два матча, а белоруска пройдет его с результатом 2:1.
Чтобы Швентек вернулась на первое место:
- если Соболенко пройдет групповой этап с результатом 0:3, польке нужен титул или финал без поражений в группе;
- если Соболенко пройдет групповой этап с результатом 1:2, польке нужен титул;
- если Соболенко пройдет групповой этап с результатом 2:1, польке нужен титул и минимум две победы в группе;
- если Соболенко пройдет групповой этап с результатом 3:0, польке нужен титул без поражений в группе.
1️⃣🐅👑
только улица немножко 😂😂😂