Швентек потеряет шансы закончить год первой ракеткой мира, если не выйдет в финал итогового

Теги WTA WTA Finals Арина Соболенко Ига Швентек Теннис

WTA опубликовала расклады, которые решат, кто закончит год первой ракеткой мира.

Это определится на итоговом турнире в Канкуне, который начнется 29 октября.

Соболенко останется №1:

  • независимо от результата Швентек, если белоруска пройдет групповой этап с результатом 2:1 и выйдет в финал;
  • если Швентек проиграет на групповом этапе один матч, а белоруска пройдет его без поражений или выйдет в финал;
  • если Швентек проиграет на групповом этапе два матча, а белоруска пройдет его с результатом 2:1.

Чтобы Швентек вернулась на первое место:

  • если Соболенко пройдет групповой этап с результатом 0:3, польке нужен титул или финал без поражений в группе;
  • если Соболенко пройдет групповой этап с результатом 1:2, польке нужен титул;
  • если Соболенко пройдет групповой этап с результатом 2:1, польке нужен титул и минимум две победы в группе;
  • если Соболенко пройдет групповой этап с результатом 3:0, польке нужен титул без поражений в группе.

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11 комментариев

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Йенс Мустерманн
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Короче задача для Иги Кепковны невыполнимая.
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Мирослав Холод
хе-хе 🥲 (🍭🍭🍭)
1️⃣🐅👑
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almagrosp
Да у нее ж дела поважнее есть
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Арсен Арсен
Ответ Йенс Мустерманн
Короче задача для Иги Кепковны невыполнимая.
да. победить без раскачки подряд 4-5 игроков топ-10 это подвиг.
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Мирослав Холод
Ответ Stas Salesov
Красиво Ига вас с Сабаленкой в итоге спустит в канализацию)) Красивее только Оришка покинет топ 10 в следующем году
из рехабного окошка 💊💊💊
только улица немножко 😂😂😂
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Stas Salesov
Комментарий удален пользователем
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Стэн Смит
Ничего не понятно, но очень интересно.
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Stas Salesov
Ответ Мирослав Холод
говоря просто и ясно: первая ракетка2023🐅 передает пламенный привет🧢💊💊💊 и поле усеянное 🍭🍭🍭
Как тебе главная новость этой недели, когда Серена обрезала Cабаленку на фотке? Постеснялась своей аудитории этого трансформатора показывать😁
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Stas Salesov
Как тебе главная новость этой недели, когда Серена обрезала Cабаленку на фотке? Постеснялась своей аудитории этого трансформатора показывать😁
«Настоящая первая ракетка мира — это Ига. 100%. Мы общались с ней на финале в Пекине, она подошла ко мне и была очень мила во время церемонии. Она сказала: «Я знаю, что иногда это бывает тяжело». Когда я стала лучше узнавать её, мы стали ближе, и я почувствовала в ней что-то особенное», — приводит слова Самсоновой The Tennis Letter
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Мирослав Холод
Ответ Stas Salesov
Как тебе главная новость этой недели, когда Серена обрезала Cабаленку на фотке? Постеснялась своей аудитории этого трансформатора показывать😁
малышка Си завидует новой первой ракетке 👑😉
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