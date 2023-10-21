140-я ракетка мира Гаэль Монфис в Стокгольме обыграл Ласло Дьере – 7:5, 6:2.

Француз впервые с января 2022 года вышел в финал ATP. Монфис 19 сезонов подряд выходит минимум в один финал ATP. Он вышел на второе место по этому показателю.

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