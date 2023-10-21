Монфис 19 сезонов подряд выходит минимум в один финал ATP

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140-я ракетка мира Гаэль Монфис в Стокгольме обыграл Ласло Дьере – 7:5, 6:2.

Француз впервые с января 2022 года вышел в финал ATP. Монфис 19 сезонов подряд выходит минимум в один финал ATP. Он вышел на второе место по этому показателю.

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6 комментариев

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go25
Забавно, что 3 из 4 первых двых сеяных на предстоящих 500-ках будут играть в первом же круге с финалистами текущих турниров. Неприятненько всем, наверное: и без отдыха играть с сильнейшими, и на старте турнира напороться на тех, кто показал, что он на ходу сейчас. Вена: Медведев (1) - Филс (финалист Антверпена) и Синнер (2) - Шелтон (финалист Токио - ещё и лететь через пол-мира), Базель: Рууд(2) - Бублик (финалист Антверпена)
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Верховенский1990
Солидная компания у Гаэля, жаль, что он не выиграл хотя бы одного Мастерса.
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ugmyanswer
Красавец Ля Монф
Но и здесь Вероятно Рекорд заберёт Джокович
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ugmyanswer
Думаю этот результат позволит Ля Монфу продолжать карьеру
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Верховенский1990
Ответ ugmyanswer
Красавец Ля Монф Но и здесь Вероятно Рекорд заберёт Джокович
Если будет играть в 26-м году, то заберет, конечно.
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Mish
Ответ Верховенский1990
Солидная компания у Гаэля, жаль, что он не выиграл хотя бы одного Мастерса.
Да жаль
А сейчас уже шансов совсем новерное на это нет
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