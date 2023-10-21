Монфис 19 сезонов подряд выходит минимум в один финал ATP
140-я ракетка мира Гаэль Монфис в Стокгольме обыграл Ласло Дьере – 7:5, 6:2.
Француз впервые с января 2022 года вышел в финал ATP. Монфис 19 сезонов подряд выходит минимум в один финал ATP. Он вышел на второе место по этому показателю.
- Роджер Федерер – 20 лет (2000-2019);
- Монфис – 19 лет (2005-2023);
- Джимми Коннорс – 19 лет (1971-1989);
- Рафаэль Надаль – 19 лет (2004-2022);
- Новак Джокович – 18 лет (2006-2023);
- Мануэль Орантес – 16 лет (1968-1983);
- Иван Лендл – 16 лет (1979-1994).
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