Базель (ATP). Оже-Альяссим начнет защиту титула матчем с Риеди, Руне сыграет с Кецмановичем, Рууд – с Бубликом

Опубликована сетка турнира ATP 500 в Базеле, который пройдет на следующей неделе.

Действующий чемпион Феликс Оже-Альяссим (6, WC) сыграет с Леандро Риеди (WC),

Хольгер Руне (1) стартует матчем с Миомиром Кецмановичем, Каспер Рууд (2) – с Александром Бубликом.

Стэн Вавринка встретится с квалифаером. Победитель этого матча выйдет на Тэйлора Фрица (3) или Макса Перселла.

Хуберт Хуркач (4) поборется с Душаном Лайовичем, Энди Маррей – с Янником Ганфманном.

Полностью сетка здесь.

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