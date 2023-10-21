Базель (ATP). Оже-Альяссим начнет защиту титула матчем с Риеди, Руне сыграет с Кецмановичем, Рууд – с Бубликом
Опубликована сетка турнира ATP 500 в Базеле, который пройдет на следующей неделе.
Действующий чемпион Феликс Оже-Альяссим (6, WC) сыграет с Леандро Риеди (WC),
Хольгер Руне (1) стартует матчем с Миомиром Кецмановичем, Каспер Рууд (2) – с Александром Бубликом.
Стэн Вавринка встретится с квалифаером. Победитель этого матча выйдет на Тэйлора Фрица (3) или Макса Перселла.
Хуберт Хуркач (4) поборется с Душаном Лайовичем, Энди Маррей – с Янником Ганфманном.
Полностью сетка здесь.
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