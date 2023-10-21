Базель (ATP). Оже-Альяссим начнет защиту титула матчем с Риеди, Руне сыграет с Кецмановичем, Рууд – с Бубликом

Теги Энди Маррей ATP Стэн Вавринка Swiss Indoors Basel Тэйлор Фриц Феликс Оже-Альяссим Хуберт Хуркач Каспер Рууд Хольгер Руне Теннис

Опубликована сетка турнира ATP 500 в Базеле, который пройдет на следующей неделе.

Действующий чемпион Феликс Оже-Альяссим (6, WC) сыграет с Леандро Риеди (WC),

Хольгер Руне (1) стартует матчем с Миомиром Кецмановичем, Каспер Рууд (2) – с Александром Бубликом.

Стэн Вавринка встретится с квалифаером. Победитель этого матча выйдет на Тэйлора Фрица (3) или Макса Перселла.

Хуберт Хуркач (4) поборется с Душаном Лайовичем, Энди Маррей – с Янником Ганфманном.

Полностью сетка здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий