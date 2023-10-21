Котов о выступлении в Стокгольме: «С учетом квалификации завтра будет мой седьмой матч, так что я практически выиграл ТБШ»

Теги ATP Intrum Stockholm Open Павел Котов Теннис

Павел Котов поделился эмоциями от выхода в финал турнира в Стокгольме.

Он победил Миомира Кецмановича (6:3, 6:4) и впервые в карьере сыграет в финале ATP.

«Я очень рад. У меня нет слов. И честно говоря, я очень устал. С учетом квалификации завтра будет мой седьмой матч, так что я практически выиграл «Большой шлем» (смеется)», – сказал Котов в интервью на корте.

Фото: скриншот ТВ-трансляции.

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5 комментариев

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Генадий Адамов
Вот тебе и Бегемот, рвёт и мечет, глядишь и титул обеспечит
+9
0
+9
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Антон Тимофеев
Схуднул немного)))
+8
0
+8
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justbored
Нежданчик года. Человек просто взял и переродился, внутренне и внешне.
+5
-1
+4
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Viling
Есть Киса, и есть Котик, не перепутаешь :))))
+3
0
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Наглая Кайса
Симпа
+2
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