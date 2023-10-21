Котов о выступлении в Стокгольме: «С учетом квалификации завтра будет мой седьмой матч, так что я практически выиграл ТБШ»

Павел Котов поделился эмоциями от выхода в финал турнира в Стокгольме.

Он победил Миомира Кецмановича (6:3, 6:4) и впервые в карьере сыграет в финале ATP.

«Я очень рад. У меня нет слов. И честно говоря, я очень устал. С учетом квалификации завтра будет мой седьмой матч, так что я практически выиграл «Большой шлем» (смеется)», – сказал Котов в интервью на корте.

Фото: скриншот ТВ-трансляции.

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