37-летний Монфис впервые в сезоне вышел в полуфинал

обыграл в четвертьфинале турнира в Стокгольме – 7:5, 7:6(3).

37-летний француз впервые в этом сезоне вышел в полуфинал на уровне . Всего это будет 67-й полуфинал в его карьере – сейчас его баланс 32:34.

Дальше Монфис, в этом году пропускавший турниры из-за травм запястья, колена и ноги, встретится с или Томашем Махачем.

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