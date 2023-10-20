37-летний Монфис впервые в сезоне вышел в полуфинал

Теги Гаэль Монфис ATP Intrum Stockholm Open Теннис

Гаэль Монфис обыграл Адриана Маннарино в четвертьфинале турнира в Стокгольме – 7:5, 7:6(3).

37-летний француз впервые в этом сезоне вышел в полуфинал на уровне ATP. Всего это будет 67-й полуфинал в его карьере – сейчас его баланс 32:34.

Дальше Монфис, в этом году пропускавший турниры из-за травм запястья, колена и ноги, встретится с Ласло Дьере или Томашем Махачем.

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3 комментария

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Nikolay Stavrogin
Был завсегдатаем топ 15 в золотую эру тенниса.
Это не хухры-мухры.
Пожелаю забрать титул и вернуться в топ100.
Там всё меньше и меньше давно знакомых лиц, к сожалению
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Verdo
интересно, где у гаэля располагается колено
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