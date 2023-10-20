Мотидзуки о матче с Карацевым: «Много смотрел его по телевизору, так что знаю, как он играет»

Теги ATP Rakuten Japan Open Аслан Карацев Синтаро Мотидзуки Теннис

Синтаро Мотидзуки прокомментировал матч с Асланом Карацевым в 1/2 финала в Токио.

215-я ракетка мира до этой недели не выиграл ни одного матча на уровне ATP.

«Я никогда с ним не тренировался и не играл. Много смотрел его по телевизору, так что знаю, как он играет.

Будет быстро, он будет бить очень сильно. Мне снова придется много бегать. Но я буду готов».

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6 комментариев

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Phantom3000
Да тут как бы понятно, что знаешь, как он играет… но у Аслана может вообще все лететь, и ничего сделать не сможешь. А может и наоборот. Аслан в 90% случаев борется сам с собой. В этом вся соль)
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Антон Тимофеев
Ага. Этого чувака в деле кто-нибудь видел? В чем хорош?
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vas1105
Ответ Антон Тимофеев
Ага. Этого чувака в деле кто-нибудь видел? В чем хорош?
В деле
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dato akhaladze
Ответ Антон Тимофеев
Ага. Этого чувака в деле кто-нибудь видел? В чем хорош?
Очень атакующий несмотря на рост, всё время выходит к сетке, даже со второго, весьма зрелищный игрок как по мне.
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nick-basil
Shintaro Mochizuki - обученый хлопчик. На топ 100 как раз. Не выше. Хотя дома глаза горят... Если псих не сведет Аслана - "пройдет на классе".
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Антон Тимофеев
Ответ dato akhaladze
Очень атакующий несмотря на рост, всё время выходит к сетке, даже со второго, весьма зрелищный игрок как по мне.
Спасибо.
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