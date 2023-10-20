Мотидзуки о матче с Карацевым: «Много смотрел его по телевизору, так что знаю, как он играет»

Синтаро Мотидзуки прокомментировал матч с Асланом Карацевым в 1/2 финала в Токио.

215-я ракетка мира до этой недели не выиграл ни одного матча на уровне ATP.

«Я никогда с ним не тренировался и не играл. Много смотрел его по телевизору, так что знаю, как он играет.

Будет быстро, он будет бить очень сильно. Мне снова придется много бегать. Но я буду готов».

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