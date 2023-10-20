Гирон о победе над Оже-Альяссимом: «Феликс – феноменальный игрок, стоял в топ-10, выиграл много титулов»

Теги ATP Rakuten Japan Open Маркос Гирон Феликс Оже-Альяссим Теннис

Маркос Гирон прокомментировал победу над Феликсом Оже-Альяссимом.

В Токио он победил 17-ю ракетку мира со счетом 6:1, 6:4. Американец впервые вышел в полуфинал на уровне ATP 500.

«Я очень доволен сегодняшним выступлением. Феликс – феноменальный игрок, стоял в топ-10, выиграл много титулов. В последних нескольких матчах он меня довольно легко выносил. Я знал, что сегодня нужно играть хорошо и агрессивно.

Тут ветрено, но я очень хорошо начал. Во втором сете повел с брейком, стало прохладнее, еще ветренее, возникли сложности. Он прибавил, но мы профессиональные теннисисты, это наша работа. Нужно быть готовыми ко всему, что нам выпадает».

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