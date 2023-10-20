Джокович, Швентек сыграют на United Cup, Кербер там вернется из декрета

Объявлены составы 16 команда на United Cup-2024, который пройдет с 29 декабря по 7 января.

В команды заявились пять теннисисток топ-10:

(Польша),

(Греция),

(США),

(Франция),

(Чехия).

Кроме того, сыграть планируют девять представителей топ-20 :

(Сербия),

(Греция),

(Норвегия),

(Германия),

(США),

(Польша),

Алекс де (Австралия),

(Канада),

(Великобритания).

В сборную Германии заявлена , для которой это будет первый турнир после декрета.

В этом году изменится формат турнира – сборные будут проводить один мужской матч, один женский и микст, а не по две одиночки.

Полностью составы команд можно посмотреть здесь.

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