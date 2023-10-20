Джокович, Швентек сыграют на United Cup, Кербер там вернется из декрета
Объявлены составы 16 команда на United Cup-2024, который пройдет с 29 декабря по 7 января.
В команды заявились пять теннисисток топ-10:
- Ига Швентек (Польша),
- Мария Саккари (Греция),
- Джессика Пегула (США),
- Каролин Гарсия (Франция),
- Маркета Вондроушова (Чехия).
Кроме того, сыграть планируют девять представителей топ-20 ATP:
- Новак Джокович (Сербия),
- Стефанос Циципас (Греция),
- Каспер Рууд (Норвегия),
- Александр Зверев (Германия),
- Тэйлор Фриц (США),
- Хуберт Хуркач (Польша),
- Алекс де Минаур (Австралия),
- Феликс Оже-Альяссим (Канада),
- Кэмерон Норри (Великобритания).
В сборную Германии заявлена Анжелик Кербер, для которой это будет первый турнир после декрета.
В этом году изменится формат турнира – сборные будут проводить один мужской матч, один женский и микст, а не по две одиночки.
Полностью составы команд можно посмотреть здесь.
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