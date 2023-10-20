Джокович, Швентек сыграют на United Cup, Кербер там вернется из декрета

Теги Новак Джокович ATP WTA Анжелик Кербер Каролин Гарсия Джессика Пегула Александр Зверев Тэйлор Фриц Феликс Оже-Альяссим Маркета Вондроушова Мария Саккари Алекс де Минаур Хуберт Хуркач Каспер Рууд Стефанос Циципас Кэмерон Норри Ига Швентек United Cup Теннис

Объявлены составы 16 команда на United Cup-2024, который пройдет с 29 декабря по 7 января.

В команды заявились пять теннисисток топ-10:

Кроме того, сыграть планируют девять представителей топ-20 ATP:

В сборную Германии заявлена Анжелик Кербер, для которой это будет первый турнир после декрета.

В этом году изменится формат турнира – сборные будут проводить один мужской матч, один женский и микст, а не по две одиночки.

Полностью составы команд можно посмотреть здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий