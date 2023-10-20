Надаль о травме: «Тренируюсь не без боли. Ее меньше, чем раньше, но она есть»

Теги Рафаэль Надаль ATP Теннис

Рафаэль Надаль прокомментировал вероятность возвращения в тур на Australian Open.

22-кратный чемпион «Больших шлемов» не выступает с января этого года из-за травмы бедра. Ранее директор Australian Open сказал, что Надаль подтвердил ему свое участие, но испанец и его команда эти слова опровергли.

«Мой первый реалистичный вариант для возвращения – это январь, Австралия. Но сейчас я ничего подтвердить не могу.

За последние несколько недель ничего не изменилось – кроме того, что я чуть больше тренируюсь. Это достижение для меня и моего ментального здоровья.

Но тренируюсь я не без боли. Ее меньше, чем раньше, но она есть. Однако она позволяет мне делать все больше и больше.

Если бы у меня ничего не болело, все было бы иначе. Я бы смог назвать дату возвращения, потому что у меня было бы время для подготовки».

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2 комментария

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Стеф Курри
Рафундель в открытую насилует свой организм и издевается над ним, но одержимый - это именно Джокович. Тут главное не перепутать!
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