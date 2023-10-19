Монфис о матче с Маннарино: «Будет очень сложно. Адриан проводит свой лучший сезон»

Теги Гаэль Монфис ATP Адриан Маннарино Intrum Stockholm Open Теннис

Гаэль Монфис поделился ожиданиями от матча против Адриана Маннарино в Стокгольме.

Они сыграют друг с другом в четвертьфинале.

Монфис ведет в личных встречах 4:2.

«Будет очень сложный матч. Адриан в отличной форме, проводит свой лучший сезон. У него непростой стиль. Я должен играть в свой теннис, постараться на 100% подготовиться физически, чтобы провести упорную, изматывающую битву».

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